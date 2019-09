VIDEO Prekvapenie v Alpách: Po tropickom lete napadol prvý sneh! Takáto jeseň čaká Európu

Najšokovanejšie boli asi tirolské kravičky. Na sneh sú zvyknuté, ale takto zavčasu? Celkom ochotne sa teda ponáhľali z paše domov do teplých maštalí. Studený front sa medzitým nad Európou rozpadol. „Kým v severnej Európe panuje nestabilné jesenné počasie, nad strednou Európou sa uvoľnila cesta pre prílev teplejšieho vzduchu sponad Azorských ostrovov,“ oznámil Manfred Spatzierer, rakúsky meteorológ zo strediska na kontrolu búrok.

Sigi Fink reports this winter scene at only 1470 m elevation in Zwieselstein, Tirol, Austria today, September 8th! Thank you! pic.twitter.com/JtECqtTvNE