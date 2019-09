Austrálčan si v Anglicku objednal pivo: Po zaplatení mal zlú predtuchu, zo sumy ho skoro porazilo

Lalor si objednal fľašu piva za 5,5 libry (cca 6,1 eura), sumu mnohonásobne vyššiu mu účtovali omylom. Hotel sa ospravedlnil, ale než stačil situáciu dať do poriadku, Austrálčanov účet opustila suma zodpovedajúca takmer 100-tisíc austrálskym dolárom. Podľa Lalora potrvá desať pracovných dní, než sa mu peniaze na účet vrátia. A ešte viac ho naštvalo, že prevod peňazí sprevádzal poplatok za transakciu vo výške 1000 libier (približne 1120 eur). "Kým mi tie peniaze nevrátia, nebudem mať pokoj," poznamenal.

"Austrálčania bežne považujú Anglicko za sakramentsky drahé, ale toto je vrchol," posťažoval sa. "Je to pre mňa veľa peňazí. Píšem o krikete, nezarábam veľké peniaze," dodal. Neskôr pripustil, že "pivo bolo dobré", ale "ak si myslíte, že žiadne pivo nestojí za 100-tisíc dolárov, tak budem s vami súhlasiť".

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu