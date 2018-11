Matka (34) vybrala z účtu poslednú stovku a stavila na jedinú kartu: Teraz je z nej milionárka

BUXTON - Mladá matka sa rozhodla investovať svojich posledných sto libier do internetového módneho obchodu a dnes nestíha sledovať nárast obratov. Pôvodne predávala desať šiat za týždeň, momentálne sa číslo predaných kúskov šplhá do závratných číslic. Za všetkým stála núdza o peniaze a snaha dobre sa postarať o svoje deti.

Beth Bartramová z anglického mesta Buxton zúfalo potrebovala peniaze. Po rozchode so svojím priateľom v roku 2011 sa preto rozhodla investovať svoje posledné peniaze, čo jej ostali na účte, do otvorenia online shopu na Facebooku.

Spočiatku mala Beth skromnú predstavu, dúfala, že sa jej podarí zarobiť aspoň sto libier týždenne. Dnes zamestnáva desať ľudí a jej firma sa presťahovala do väčších priestorov. "Tak veľmi sme sa rozrástli. Pri pohľade do minulosti si uvedomujem, aká to bola víchrica. Vtedy som si vravela, že ak predám desať šiat za týždeň, bude to akurát tak stačiť. Vynieslo by mi to vlastné peniaze, ktoré by som si mohla užiť so svojimi deťmi," konštatuje úspešná podnikateľka.

Zdroj: Facebook/Fearlesss.co.uk

Bartramová vraj odjakživa milovala módu, no neabsolvovala žiadnu vysokú školu, preto si myslela, že je na podobnú kariéru neskoro. Ale len čo začala, vedela, že ak sa bude naozaj snažiť, dostane sa tam, kde chce. To bolo pred siedmimi rokmi, keď jej najstaršie dieťa nemalo ani päť rokov. "Hneď, ako som deti uložila do postele, vyliezla som do podkrovia a roztriedila objednávky. Mrzlo tam, tak som tam sedela v kabáte," spomína na svoje začiatky.

Zdroj: Facebook/Fearlesss.co.uk

Beth jedného dňa však zistila, že vklad na objednávky dovŕšil sumu tisíc libier. Prenajala si preto kancelársky priestor nad garážou, aby jej biznis mohol rásť aj naďalej. Spoločnosť Beth Fearlesss v súčasnosti predáva módne oblečenie, obuv a doplnky, ročný obrat dosahuje štyri milióny libier (4,6 milióna eur).

Zdroj: Facebook/Fearlesss.co.uk

"Dala som tomu meno Fearlesss (v preklade nebojácna), pretože som svojím príbehom chcela inšpirovať ostatné mamičky. Dúfam, že môj príbeh im pomôže veriť v ich sny," dodala 34-ročná biznismenka. Medzičasom si našla ďalšieho partnera, za ktorého sa nedávno vydala. Jej život očividne nabral ten správny smer.