Britka (22) nikdy nezabudne na víkend v Budapešti: FOTO Omyl hotela jej spravil peklo zo života

Zdroj: FB/Charlotte Smith, FB/Bo18 Hotel Superior

LONDÝN - Charlotte Smithová z Essexu si so svojím priateľom Charliem urobila romantický víkendový výlet do Budapešti. Za dve noci v tamojšom hoteli mali zaplatiť 169,1 libry, no dievčina po návrate domov neverila vlastným očiam. Z jej účtu bola strhnutá astronomická suma a hoci jej bola vrátená naspäť, bankové poplatky za prevod meny sa vyšplhali do výšav. Zamestnanec ubytovacieho zariadenia totiž nahodil do platobného terminálu sumu 60 158 maďarských forintov omylom v eurách a pohroma bola na svete.