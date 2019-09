Lovci vleteli do oka smrtiaceho hurikánu Dorian: VIDEO Unikátne zábery odhalili prekvapenie

Letka Spojených štátov, ktorá sa venuje prieskumu počasia pre NOAA (Národný úrad pre oceán a atmosféru), sa vydala na svoju misiu ráno 1. septembra. Dostala sa priamo až do oka hurikánu Dorian, kde sa jej podarilo natočiť zaujímavé zábery. Po prelete hustými oblakmi s takmer nulovou viditeľnosťou sa predrali do epicentra, kde vládlo príjemné jasné počasie a bolo vidno slnko.

Národné centrum pre hurikány (NHC) najnovšie uvádza, že hoci slabne sila vetra, hurikán sa rozširuje čo do objemu, a to až na takmer 100 kilometrov od stredu. Smerom na severozápad sa pohybuje rýchlosťou zhruba troch kilometrov za hodinu.

A NOAA friend of mine just flew Hurricane Dorian. Pretty incredible stadium structure in the eye! pic.twitter.com/cXmRR77GhN