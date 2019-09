V USA nechcú zamestnávať ženy: Kampaň MeToo proti sexuálnemu obťažovaniu namiesto pomoci škodí

Tieto údaje pochádzajú zo začiatku roka 2019, prieskumný tím oslovil pracovníkov z rôznych odborov. Podobný prieskum sa uskutočnil v roku 2018, keď vrcholila kampaň MeToo, oslovení však boli iní ľudia a anketa sa viac zamerala na budúce očakávania. „Je to smutné, ale je horšie,“ napísal britský denník The Guardian. Ženu by na miesto vyžadujúce úzku spoluprácu – napríklad pri služobných cestách – vlani napríklad len nerado prijalo asi 15 percent mužov oproti tohtoročným 21 percentám. 27 percent oslovených mužov uviedlo, že sa vyhýbajú pracovným schôdzkam, kde by ich jediným partnerom bola žena. Devätnásť percent mužov by len neochotne zamestnalo atraktívnu ženu. Vzorom mohol byť respondentom aj americký viceprezident Mike Pence, ktorý je známy tým, že odmieta večerať osamote s inou ženou než so svojou manželkou, podotýka The Guardian. Nie sú to pritom iba muži, ktorí majú strach zo žien. Zamestnávaniu žien sa totiž stále viac bránia aj ženy. Prieskum z roku 2018 ukázal, že vyše desať percent mužov, ale i žien by bolo menej ochotných prijať ženu. Na rok 2019 ešte nie sú výsledky týkajúce sa žien k dispozícii. Zdroj: SITA Pri debate v rámci MeToo sa často hovorilo o akýchsi sivých zónach a zaznelo tam, že pre mužov môže byť ťažké situáciu správne vyhodnotiť. Niektorí tvrdili, že je jednoduchšie vyhnúť sa kontaktu so ženou úplne, než aby riskovali, že budú obvinení zo sexuálneho obťažovania, keď jej napríklad len potrasú rukou. „Na prieskume je naozaj zaujímavé to, že zreteľne vyvrátil argument, že muži nemajú jasno v tom, čo je ešte prijateľné,“ uviedla komentátorka The Guardian. Vedci podľa nej totiž skúmali reakcie na 19 rôznych modelov správania sa (napríklad posielanie e-mailov s erotickými vtipmi podriadenej) a obe pohlavia sa prekvapivo zhodli na tom, čo sexuálne obťažovanie je a čo nie je. „Väčšina mužov vie, čo predstavuje sexuálne obťažovanie, a väčšina žien to vie tiež,“ povedala časopisu Harvard Business Review jedna z autoriek štúdie Leanne Atwaterová z Houstonskej univerzity. „Predstava, že muži nevedia, že je ich správanie sa zlé, a že ženy preháňajú, je celkom nesprávna,“ dodala.