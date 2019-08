Hororová FOTO z vesmíru: Peklo na Zemi, horí takmer celá planéta

NASA nedávno zverejnilo satelitné snímky, ktoré musia otriasť každým pochybovačom o vplyve požiarov na svetovú klímu. Mapa sveta šokuje požiarmi nielen v Brazílii, ale - a najmä - v subsaharskej Afrike.

Na stretnutí G7 vo francúzskom Biarritzi prijali svetoví lídri rozhodnutie finančne prispieť na pomoc v boji proti požiaru v Amazónii. Prezident Macron sa však zaviazal pomôcť aj v boji s peklom plameňov v Afrike. Lesy tam horia stovky kilometrov, od Angoly až po Madagaskar. Horiace lesy, často po samotnom Amazone označované ako „druhé zelené pľúca“ planéty tvoria vyše milióna štvorcových kilometrov v povodí Konga. Africké lesy rovnako ako Amazon absorbujú CO2 a sú útočiskom pre ohrozené druhy zvierat. Zdroj: Getty Images Pod tlakom environmentalistov sa vedúci predstavitelia G7 tento týždeň urýchlene rozhodli prijať opatrenia proti amazonskému požiaru. Africkým požiarom venovali menej pozornosti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron však včera vyhlásil, že „les horí aj v subsaharskej Afrike“ a uviedol, že svetoví lídri plánujú podobnú akciu ako tú, na ktorej sa dohodli v prípade Brazílie. Africké lesy pokrývajú niekoľko krajín vrátane Demokratickej republiky Kongo, Gabon, Kongo, Kamerun a Madagaskar. V Angole bolo minulý týždeň za 48 hodín viac požiarov ako v Brazílii. To isté platilo pre Kongo. „Lesy v Afrike nehoria z rovnakého dôvodu,“ uviedol Tosi Mpanu Mpanu, veľvyslanec a vyjednávač o zmene klímy Demokratickej republiky Kongo. „V Amazónii les horí hlavne pre sucho a zmenu podnebia, ale v strednej Afrike je to najmä pre poľnohospodárske techniky.“ Mnoho poľnohospodárov používa na vyklčovanie lesa metódu Vyrúb a spáľ. V DR Kongo má prístup k elektrine iba deväť percent populácie a veľa ľudí preto využíva drevo na varenie a tepelnú energiu. Prezident DR Kongo Felix Tshisekedi varoval, že dažďové pralesy budú ohrozené, ak sa v krajine nezlepší zásobovanie vodou a energiou. Odlesňovanie je rizikom v Gabone a častiach KDR, ide tu aj o škody spôsobené ťažobnými a ropnými projektmi. Zdroj: Getty Images Niektorí odborníci a politici napriek tomu zdôrazňujú opatrnosť pri porovnávaní situácie v Afrike a Južnej Amerike. Analytici tvrdia, že mnoho z požiarov, ktoré sa nachádzajú na afrických mapách NASA, sa nachádza mimo citlivých oblastí dažďových pralesov. „Teraz je otázkou, do akej miery môžeme porovnávať,“ povedal Philippe Verbelen, aktivista Greenpeace pracujúci v povodí Konga. „V Afrike je oheň celkom bežný. Je to súčasť cyklu, ľudia v období sucha zapália skôr buš ako hustý, vlhký dažďový prales.“ Guillaume Lescuyer, stredoafrický odborník francúzskeho poľnohospodárskeho výskumného a vývojového centra CIRAD tiež uviedol, že požiare zaznamenané na obrázkoch NASA väčšinou horia mimo dažďového pralesa. Angolská vláda tiež vyzvala na opatrnosť, pretože prenáhlené porovnanie s Amazonkou môže viesť k dezinformáciám. Zdroj: Getty Images Krajiny G7 prisľúbili 20 miliónov dolárov pre Amazon, najmä na hasiace lietadlá. „Musíme reagovať na výzvu lesa, ktorý dnes horí v Amazónii,“ povedal Macron na samite G7. Prezident Sebastian Pinera z Čile, ktorý sa tiež zúčastnil na stretnutí v Biarritzi, uviedol, že „amazonské krajiny majú núdzu o hasičské zbory a lietadlá s hasiacim zariadením“.

Environmentálni aktivisti tvrdia, že západný svet je príliš pomalý na to, aby reagoval na amazonské požiare. Od začiatku roka bolo v Brazílii zistených takmer 80-tisíc lesných požiarov – niečo vyše polovice z nich v masívnej Amazonskej kotline. Macron pohrozil zablokovaním obrovskej obchodnej dohody medzi EÚ a Latinskou Amerikou, ak brazílsky prezident Jair Bolsonaro a skeptici v oblasti zmeny klímy nepodniknú vážne kroky na ochranu rýchlo sa zmenšujúceho lesa pred ťažbou. Bolsonaro kritizoval francúzskeho vodcu pre jeho slová a vyhlásil, že požiare môžu zakladať mimovládne organizácie, aby ho zahanbili – bez toho, aby predložili akékoľvek dôkazy.

Ich hádka sa zmenila na osobné útoky, keď Bolsonaro schválil sexistický príspevok na facebooku o francúzskej 66-ročnej prvej dáme Brigitte Macronovej. Bolsonarský zástanca zdieľal koment zosmiešňujúci vzhľad pani Macronovej a porovnávajúci ju s 37-ročnou prvou dámou Michelle Bolsonaro z Brazílie. Bolsonaro obvinil Macrona z toho, že s Brazíliou zaobchádza ako s „kolóniou alebo krajinou nikoho“.