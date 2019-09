Parlament rozhodol: Plošné výruby v národných parkoch sa zakážu zákonom

Štátni ochranári získajú silnú pozíciu pri zásahoch do vzácnych území. Podľa novej právnej úpravy bude totiž ich súhlas potrebný pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch. Či už sa to týka ťažby dreva, výkopov zeminy alebo zásahov do vodných tokov. Sprísňujú sa tak aj podmienky pre výstavbu v národných parkoch. Kým doteraz pri viacerých stavebných úkonoch štátni ochranári nemali žiadne slovo, po novom ho majú.

Za posledné tri roky sa ochrana národných parkov podľa ministerstva životného prostredia posilnila. Štát začal aktívne využívať predkupné práva. Od roku 2017 predkupným právom získal pozemky napríklad v Slovenskom krase, Malej Fatre, Poloninách, NPR Choč a v trende ministerstvo pokračuje. Okrem toho za posledné obdobie na Slovensku pribudlo 1 262 hektárov bezzásahového územia. Súkromným vlastníkom začal štát ponúkať všetky dostupné možnosti kompenzácií. Od prenájmu cez zmluvnú starostlivosť až po odkúpenie. Pre súkromných vlastníkov sa po rokoch vytvorila možnosť čerpať podporu z eurofondov.

Poslanec NR SR Martin Fecko (OĽaNO) navrhoval, aby parlament v rokovaní o návrhu zákona nepokračoval. Chcel, aby bol dopracovaný. Jeho návrh poslanci nepodporili.