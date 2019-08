Vražda dievčatka (†3) v Přerove: Matka kričala niečo o satanovi, celú od krvi ju našli v pivnici

Telíčko dievčatka objavili policajti. „Vyšetrujú úmrtie maloletého dieťaťa. Podľa zistených informácií a zaistených stôp mala na smrti podiel iná osoba. Začali preto úkony trestného konania pre podozrenie zo zločinu vraždy,“ uviedla ich hovorkyňa Jitka Dolejšová.

Podľa susedov v byte žila matka A. G. (23) s dcérkou (†3). Dochádzal za nimi jej priateľ, nešlo však údajne o otca dievčatka. Obyvatelia domu na Purkyňovej ulici v Přerove, v ktorom kriminalisti našli v stredu popoludní mŕtvolu dieťaťa, sa zhodujú, že matka obete s najväčšou pravdepodobnosťou užívala drogy a rovnako jej priateľ. Polícia údajne opakovane riešila ich partnerské rozpory, rušenie nočného pokoja a ďalšie excesy. V inkriminovaný deň prišlo na linku 158 ďalšie oznámenie o nepríčetnom správaní sa mladej ženy. Podľa informácií od miestnych ľudí zverejnených na facebookovom profile Televize Přerov žena najskôr zmätene pobiehala po chodbách domu a po ulici. Potom podľa jednej zo susediek prešla do pivnice. „Videla som mladú pani, bola špinavá, asi teda pravdepodobne od krvi. Stretla som ju v pivnici a bola celá zmätená, nafetovaná akoby... a kričala niečo o satanovi. Potom až tu boli policajti a zisťovalo sa, čo sa teda stalo,“ opísala reportérovi Veľkých správ FTV Prima susedka Markéta.

Matka mala byť umiestnená do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Informácie o hospitalizácii nepriamo potvrdzuje i policajná hovorkyňa. „Nikto nebol zadržaný. Obyvatelia môžu byť pokojní. Nejde o nijakého vraha, ktorý by sa pohyboval po meste,“ uviedla Dolejšová. Otázku, či svoju úlohu mohol zohrať v prípade muž, ktorý mamu s dcérou navštevoval, odmietla komentovať. Nie je teda ani jasné, či ho vypočuli alebo po ňom napríklad pátrajú. Podľa susedov bol v byte, kde matka s dcérkou žili, často hluk. „Krik, to je slabé slovo, čo v tom byte býval za hluk. Neviem, kto za ňou chodil, ale mali prevrátený režim. Do 23 hodín bol pokoj a potom robili bordel napríklad do troch. Tá malá bola šikovná. Svetlé vlásky, veľmi pekné dievčatko. Tú počuť nebolo. Až hádam pred tromi dňami plakala,“ uviedol sused Ivan (85).

Kriminalisti nariadili súdnu pitvu a zhromažďujú a vyhodnocujú všetky poznatky. Páchateľovi za vraždu hrozí trest 15 až 20 let alebo aj výnimočný, teda doživotí.