VIDEO Japonsko zasiahla silná tropická búrka Krosa: Chaos na cestách, uviaznutá skupina detí

Približne 550.000 ľudí dostalo od miestnych predstaviteľov odporúčanie k dobrovoľnej evakuácii. Štyria ľudia utrpeli menšie a jedna osoba vážnejšie zranenia, uviedla japonská agentúra pre zvládanie následkov požiarov a katastrof.

Severe #TropicalStorm #Krosa is now moving into western Japan. Whilst some destructive winds are likely, torrential rain will be the main hazard - this falling on rain soaked areas from previous storms. Rain head north towards Hokkaido for Friday.

