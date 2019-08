Zúrivé búrky nad Českom: VIDEO Ľudí vystrašilo tornádo, vzdušný vír lámal stromy ako zápalky

Podľa facebookovej stránky Počasí Severní Čechy bolo možné sledovať vo vzduchu tzv. trombu. Nie je však isté, či sa dotkla zeme. Potom by sa hovorilo priamo o tornáde. „Rozhodne to bola tromba a mala takzvaný chobot. Ak by sa dotkol zeme, tak by šlo o tornádo. Podľa fotografií, ktoré som videla, silu na to mala,“ uviedla pre český denník Blesk Zprávy meteorologička Dagmar Honsová. Podľa lovca búrok Jiřího Kouřila supercely, teda búrky, pri ktorých tornádo môže vzniknúť, nie sú až také výnimočné, ale tento rok bol na ne chudobný.