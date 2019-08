Desivý zážitok: Dôchodkyňa stála celý deň v močarine a krikom odháňala medveďa

Anna Zemľakovová (83) sa 5. augusta vybrala na huby, no do druhého dňa sa nevrátila. Popoludní pátrači preskúmali oblasť okolo dediny Sita, kde žije dôchodkyňa, ale nenašli žiadne stopy. Vo večerných hodinách však druhá skupina narazila na medvedí brloh, vedľa ktorého sa našlo vedierko s hubami. Dobrovoľníci pátracej a záchrannej jednotky „Záchranná liga“ sa neodvážili postupovať bez zbraní, preto sa vrátili do dediny. Na miesto znovu vyrazila ozbrojená skupina tvorená dvoma policajtmi, dvoma poľovníkmi a záchranármi. Za nimi šlo aj terénne auto.Niekoľko metrov od medvedieho brlohu sa našlo vedierko húb, babičku našli v neďalekej močarine! Stála po krk vo vode a dno sa pod ňou prepadávalo. Ešte 15 centimetrov a bolo by neskoro. Začala kričať, aby šelmu odplašila. No tá sa len tak ľahko nedala, krúžila okolo močariny a čakala na babičkin koniec. Úbohá žena stála v ľadovej vode 24 hodín! Zdroj: Getty Images „Kým sme čakali na transport, urobili sme provizórne nosidlá. Zároveň sa k nám však priblížil aj medveď. Chlapci sa postavili chrbtom k sebe, poľovník sa pripravil... Medveď okolo nás krúžil, nebolo nám všetko jedno, no v tom okamihu dorazilo terénne auto!“ vyrozprával jeden z účastníkov operácie. Babičku previezli do nemocnice, ale lekári neodhalili nijaké vážne zranenia, takže ju čoskoro prepustia domov.

„Tento rok nás obkľúčili medvede. V tajge je veľmi málo húb a bobúľ, takže medvede sa približujú k ľudským príbytkom a hľadajú potravu. Annu Jakovlevnu našli len kilometer od dediny,“ povedal jeden z obyvateľov dedinky Sita pre miestne médiá.