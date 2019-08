Hubár (†66) telefonoval manželke z lesa: Ak neprídem, zožral ma medveď! Vtipom privolal svoju smrť

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

SULUK - Alexander Kornejev sa vybral zbierať huby do lesa neďaleko dediny Suluk vo východnom Rusku. Predtým ešte svojej manželke telefonoval, že ak sa jej znovu neozve do desiatej hodiny dopoludnia, znamená to, že ho zožral medveď. Vtedy ešte netušil, že jeho slová sa zmenia skutočnosť. Narazil totiž na medveďa hnedého, proti ktorému nemal šancu. Nepomohol mu ani vreckový nožík. Podľa svedkov nezostalo na jeho tele jediné nedotknuté miesto.