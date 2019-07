FOTO Hongkonské ulice sú plné demonštrantov: Tiahnu proti použitiu neprimeranej sily polície

Pochodu predchádzalo krátke zhromaždenie v parku Chaterova záhrada. Organizátori chceli pochodovať štvrťou Šeng-Wan, kde minulý týždeň použila polícia na demonštrantov slzný plyn. Zhruba dva kilometre dlhý pochod k Sunjatsenovmu pamätnému parku však polícia zakázala odvolávajúc sa na násilné strety počas ostatných pochodov. Ako píše agentúra AP, demonštranti v nedeľu prekvapivo pochodujú opačným smerom, prešli okolo sídla vlády aj policajného veliteľstva. Ich cieľ je zatiaľ nejasný.

Demonštrácia sa konala aj v sobotu. Demonštranti pochodovali štvrťou Jüen-lung, kde minulý týždeň skupina útočníkov brutálne napadla desiatky ľudí na vlakovej stanici. Aj tento pochod polícia nepovolila. Protestujúci podľa polície odstránili zábrany na cestách a vytvorili si vlastné, pričom tiež na policajtov útočili kovovými tyčami. Jedna skupina obkľúčila a poničila policajné auto. Policajti na dav použili slzný plyn a gumové projektily. Demonštranti zase na nich hádzali tehly a ďalšie predmety. Neskôr v sobotu polícia vtrhla na vlakovú stanicu, kde sa niekoľko stoviek demonštrantov skrylo pred slzným plynom.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Yu

Strety medzi políciou a demonštrantmi si v sobotu vyžiadali najmenej 24 zranených. V nedeľu ráno ešte osem ľudí bolo v nemocnici, dvaja z nich sú vo vážnom stave. Polícia počas protestov zatkla 11 mužov vo veku 18 a 68 rokov. Podľa nej sa tak stalo pre trestné činy ako nepovolené zhromažďovanie, držba zbrane a útok. Najmenej štyria policajti utrpeli zranenia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Yu

V Hongkongu sa už niekoľko týždňov konajú masové demonštrácie proti Číne a pročínskej šéfke hongkonskej administratívy Carrie Lam, ktoré sa pôvodne začali na protest proti pripravovanému zákonu, ktorý by umožnil vydávať osoby podozrivé z trestnej činnosti do Číny. Podľa kritikov by tento krok zvýšil vplyv Číny a vyvolával u nich obavy z toho, že by obral Hongkong o slobody, ktoré mu zaručuje princíp "jedna krajina, dva systémy" zakotvený v zmluvách o prechode pod správu Číny v roku 1997. Lam nakoniec po verejnom tlaku od tohto zákona upustila. Demonštranti však okrem toho začali požadovať aj priame voľby, rozpustenie súčasného zákonodarného zboru aj vyšetrovanie údajnej policajnej brutality v Hongkongu.