Von der Leyenová počas návštevy Poľska s veľkým oznámením: Ohlásila vznik klimatického fondu

VARŠAVA - Nadchádzajúca predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová ohlásila vo štvrtok počas návštevy Poľska vytvorenie "klimatického fondu", ktorý by zmiernil dosah realizácie cieľov klimatickej politiky EÚ na najviac zraniteľné regióny. Písala o tom agentúra AFP.

"Budú nutné obrovské investície v regiónoch, ktoré musia aplikovať nové technológie a vytvoriť nové pracovné miesta. Z tohto dôvodu založíme tzv. fond pre spravodlivú transformáciu s cieľom pomôcť týmto regiónom," vyhlásila von der Leynová počas spoločnej tlačovej konferencie s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým.

Poľsko je krajinou, ktorá je dodnes do značnej miery závislá na spaľovaní uhlia, čo bol aj dôvod, prečo Varšava minulý mesiac zablokovala pokusy ostatných členských krajín Únie dosiahnuť dohodu týkajúcu sa cieľov klimatickej politiky zo zameraním na tzv. uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Morawiecki vtedy ešte pred začatím summitu upozornil menovite na to, že Poľsko nemôže schváliť navrhovaný termín bez toho, aby boli dohodnuté kompenzácie a pomoc pre chudobnejšie krajiny EÚ, aby mohli splniť stanovené klimatické ciele.

Nadchádzajúca predsedníčka EK sa pri tejto príležitosti dotkla aj chúlostivej témy právneho štátu v kontexte justičnej reformy, ktorú presadzuje poľská vládna strana Právo a Spravodlivosť (PiS) a ktorú Brusel považuje za ohrozenie nezávislého súdnictva v krajine. "Pretrvávajú sporné otázky, ktoré musíme riešiť, ako sú napríklad migrácia a justičná reforma," pripustila v tejto súvislosti von der Leynová, pričom vyzvala na dialóg, pri ktorom sa budú jeho účastníci vzájomne rešpektovať.

Morawiecki vyjadril počas spoločnej tlačovej konferencie nádej na "nový začiatok" vo vzťahoch medzi Varšavou a Bruselom, pričom dodal, že v diskusii s von der Leyenovou otvorí aj otázku týkajúcu sa postu, ktorý obsadí Poľsko v novej EK. Poľský premiér prítomným novinárom neskôr prezradil, že na túto pozíciu navrhol Krzysztofa Szczerského, ktorý v súčasnosti zastáva post šéfa kancelárie poľského prezidenta. Poľsko má podľa jeho slov primárne záujem o posty, ktoré sa týkajú ekonomiky a financií.

Fond na boj proti extrémnemu suchu zakladá aj austrálska vláda

Austrálska vláda založí fond v hodnote päť miliárd austrálskych dolárov (približne 3,1 miliárd eur), ktorý má v budúcnosti slúžiť na boj proti rekordným horúčavám a suchu v tejto krajine. Informovala o tom agentúra DPA. Vládny návrh schválil vo štvrtok austrálsky parlament. "V tejto krajine je sucho otázkou prežitia," uvádza sa v stanovisku, ktorú podpísali piati ministri vrátane premiéra Scotta Morrisona.

"Poľnohospodári, ako i vidiecke a regionálne komunity, ktoré roky trpia neprestávajúcim suchom, teraz získajú prístup k nástrojom, ktoré potrebujú na prípravu, riadenie a udržiavanie svojich podnikov," píše sa v stanovisku. Novovytvorený fond bude podporovať zvyšovanie odolnosti voči suchu prostredníctvom investícií do výskumu, inovácií a nových technológií, ako i zlepšovaním environmentálneho manažmentu a rozvojom infraštruktúry na šetrenie vodných zdrojov.

Austrálsky meteorologický úrad uvádza, že veľké časti krajiny postihuje extrémne sucho, rekordne vysoké denné teploty a podpriemerné množstvo zrážok. Ničivé sucho na východe krajiny zasiahlo napríklad jednu z najvýznamnejších poľnohospodárskych oblastí Murray Darling Basin, v ktorej spadlo najmenej zrážok za posledných 120 rokov, ako informoval minulý týždeň klimatológ David Jones.