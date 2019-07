Začali sa predčasné parlamentné voľby na Ukrajine: Favorit je jasný

Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

KYJEV - Na Ukrajine sa v nedeľu začali parlamentné voľby, v ktorých by mala podľa predvolebných prieskumov všetkých agentúr vysoko zvíťaziť strana ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Strana Sluha ľudu, odvodzujúca svoj názov od rovnomenného televízneho seriálu, v ktorom hral Zelenskyj hlavnú rolu, by mala získať podľa rôznych agentúr od 39 do 52 percent hlasov.