Krvavé ľúbostné hry v Nemecku: Tak veľmi ju miloval, až za to dostal podmienečný trest

BONN – Sadomasochista Ralph Jankus sa sotva oženil so svojou dlhoročnou priateľkou, už mal dôvod na smútok. Dvadsaťcentimetrovou sexuálnou pomôckou jej chcel poskytnúť sexuálne hody, namiesto toho sa dopustil činu, za ktorý dostal 18 mesiacov podmienenčne.

Žili spolu niekoľko rokov, no teraz sa rozhodli pre svadbu a po nej pre 48-hodinové ľúbostné radovánky. Jankus (52) počas nich vložil do svojej manželky Christel (49) kovovú dvadsaťcentimetrovú sexuálnu hračku s hrotmi na konci, ktorá žene spôsobila smrteľné vnútorné poškodenie čriev. “Bol to predmet s hrotmi alebo štetinami,” uviedol podľa nemeckého denníka Bild prokurátor.

Keď o štyri dni neskôr Jankus zavolal pohotovosť, nemohli už na záchranu obete nič urobiť. Jankus, ktorý sa nikdy netajil svojou sadomasochistickou (BDSM) orientáciou, čelil obvineniu zo zabitia, pretože včas nezavolal pomoc. Na vypočúvaní uviedol, že s takouto formou sexu obaja súhlasili a on sám sa zúčastňuje na stretnutiach BDSM už 30 rokov.

Zdroj: Profimedia Sudca Johannes Hochgürtel zo súdu v Krefelde v časti Nemecka Severné Porýnie-Vestfálsko rozhodol, že smrteľné vnútorné zranenia, ktoré Ralph Jankus spôsobil svojej manželke, boli nehodou, lebo muž pred súdom vyhlásil, že ju miloval. „Môžeme predpokladať, že to bol konsenzuálny sex,“ uviedol sudca a pri zdôvodnení rozsudku povedal, že obvinený pravdepodobne nebude svoj čin opakovať.

Jankus zverejnil na Facebooku najprv informáciu o svadbe a potom spomenul aj nešťastný skon svojej “nádhernej” ženy. Po jej smrti napísal na svoj profil: “Bohužiaľ vám musím oznámiť, že moja milovaná manželka zomrela len osem dní po našej svadbe. Som rozrušený. Najšťastnejšie chvíle v mojom živote boli roky, ktoré som s ňou prežil.” Zakrátko svoj profil na Facebooku zrušil.

Minulý týždeň súd mesta Krefeld potvrdil, že muž je plne zodpovedný za svoje činy. Neexistujú žiadne náznaky, ktoré by boli dôvodom pre oslobodenie od trestnej zodpovednosti, uviedol hovorca súdu.

Zdroj: flickr

30-ročný syn obete, ktorý nechcel byť menovaný, vypovedal, že jeho matku ako dieťa zneužívali a bola psychicky nestabilná. Matka sa vraj už dávno úplne podriadila novému manželovi. Nosila šaty s dlhými rukávmi, aby zamaskovala stopy po zraneniach. Podľa miestnych médií podala na Jankusa sťažnosť pre zneužitie už v roku 2017, neskôr ju však stiahla a strávila nejaký čas na psychiatrickej klinike. Jej syn tvrdí, že v roku 2018 utiekla do útulku pre týrané ženy, no potom vraj bola šťastná a chcela sa za svojho partnera vydať.

„Bola doráňaná na celom tele, najmä v oblasti genitálií,” vyhlásil jej syn. “Varoval som ju, že mu dovoľuje priveľa a že to nikdy nemalo zájsť až tak ďaleko." Tvrdí, že Jankus 'zneužíval, týral a ponižoval' jeho matku, ale dodal: „Myslím, že ho naozaj milovala.” Synova nemenovaná partnerka, ktorá tiež svedčila na súde, vypovedala: „Najprv sme nemali predstavu o tom násilí, ale postupom času to bolo zrejmejšie. Nemala dovolené opustiť byt a nútil ju brať drogy. Ak šla ku kaderníčke bez povolenia, zbil ju.“ Pár bol spolu od roku 2011.