V elektrárni v Moskovskej oblasti vypukol požiar: VIDEO obrovských plameňov

Na záberoch na sociálnych médiách vidieť vysoké plamene šľahajúce zo zariadenia v okrese Mytišči neďaleko Moskvy. Jeden z očitých svedkov uviedol, že plamene dosahovali výšku 50 metrov.

#BREAKING : #RUSSIA : Massive fire errupted at Thermal power station in #Mytishchi near #Moscow. Fire train has been sent to the place of fire and aviation is also alerted to extinguish the major fire at thermal power station. pic.twitter.com/nvmcLHAwUl