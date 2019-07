Smelý plán USA: Na Blízkom východe si chcú zabezpečiť slobodnú plavbu lodí

WASHINGTON - Spojené štáty chcú vytvoriť medzinárodnú vojenskú koalíciu, ktorá by chránila vody v okolí Iránu a Jemenu. Uviedol to americký generál Joseph Dunford. Cieľom je "zabezpečiť slobodnú plavbu" lodí v regióne, cez ktorý prechádzajú kľúčové obchodné cesty.

Generál Dunford uviedol, že USA rokujú s viacerými krajinami, ktoré majú "politickú vôľu" podporiť tento plán. Spojené štáty by zabezpečili velenie a kontrolné lode, pričom úlohou ostatných krajín by bolo ponúknuť člny, ktoré budú hliadkovať medzi jednotlivými loďami. Podľa generála bude rozsah iniciatívy závisieť od počtu krajín, ktoré sa do nej zapoja.

Hormuzský prieliv a prieliv Báb al-Mandab sú strategické námorné body, ktoré umožňujú lodiam prístup do Perzského zálivu a Červeného mora. V júni USA obvinili Irán z útoku na dva ropné tankery v oblasti.