VIDEO Požiar poškodil vybavenie spoločnosti SpaceX: Plamene spôsobili obrovské škody

Zástupcovia mesta uviedli, že na miesto prišli hasiči, ktorým sa podarilo oheň dostať pod kontrolu. Plamene nikoho nezranili, spôsobili však materiálnu škodu za 50-tisíc až 100-tisíc dolárov (v prepočte približne 44-tisíc až 89-tisíc eur), pričom poškodili prepravný kontajner, vybavenie, ktoré sa nachádzalo vo vnútri a priľahlú budovu. Podľa úradov bol príčinou požiaru elektrický skrat. Spoločnosť SpaceX už zverejnila stanovisko, v ktorom sa poďakovala hasičom za rýchly zásah.

. @SpaceX's Florida facility caught fire yesterday, causing damage in the range from USD50,000 to USD100,000. The blaze was contained quickly, according to the US aerospace firm's spokesperson James Gleeson. An electrical fault is suspected to be the source of fire. @elonmusk pic.twitter.com/8XB04Ooyi0