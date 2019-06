Úrad šerifa vo Washingtone rozhodol: Zabite to medvieďa, je priveľmi priateľské k ľuďom!

Upozornenie na krotkého, ale nebezpečného madveďa sa najskôr objavilo na sociálnych sieťach. Úrad šerifa v štáte Washington napokon rozhodol, že medveď je pre verejnosť nebezpečný, pretože úplne stratil plachosť a ako čoskoro dospelý samec by mohol ohrozovať životy turistov. Vedci a zoológovia sa pokúsili odchytiť ho a odviezť naspäť do lesov. Podarilo sa, ale medvedie mláďa sa vrátilo k civilizácii. Zdroj: Washington County Sheriff´s Office Bolo jasné, že si na ľudí príliš zvyklo. Podľa všetkých dostupných informácií predstavovalo riziko pre ľudské zdravie a bezpečnosť. A tak bolo rozhodnuté odstrániť ho usmrtením, čo sa v týchto dňoch stalo. Námestník Brian van Kleef z úradu šerifa vo Washingtone povedal: „Sme smutní, že sme to museli skončiť týmto spôsobom.”