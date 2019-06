Najhoršia jadrová katastrofa všetkých čias: Fakty a mýty zo seriálu Černobyľ, ktoré by ste mali poznať

LONDÝN/BRATISLAVA - Dátum 26. apríl 1986 sa zaradil veľkými čiernymi písmenami do histórie ako deň, keď došlo k doposiaľ najhoršej jadrovej katastrofe. Explózia zničila reaktor elektrárne v ukrajinskom Černobyle. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu sa pritom do ovzdušia dostalo približne 400-krát viac rádioaktívneho spádu než z atómovej bomby zvrhnutej v roku 1945 na Hirošimu. Rádioaktívny mrak sa vtedy podľa vedcov trikrát preniesol nad Európou. Tomu, ako k tejto tragickej udalosti došlo, sa venuje päťdielny seriál s názvom Černobyľ, ktorý v koprodukcii nakrútili televízie HBO a Sky. Medzi divákmi vyvolal obrovský ohlas. Čo je však mýtus a čo fakt?

Vedci dodnes pracujú na pochopení následkov tragédie, po ktorej museli evakuovať priľahlé mesto Pripjať. Toxické látky nekontaminovali iba miestnu vegetáciu a zásoby vody, ale zasiahli aj obyvateľov. U niektorých z nich sa potom rozvinula rakovina. Podľa portálu Business Insider sa do troch mesiacov od katastrofy objavila u 30 ľudí akútna choroba z ožiarenia, na ktorú aj zomreli.

"Môžeme len odhadnúť skutočné účinky na životy," povedal Jan Haverkamp, ​​odborník na jadrovú energiu v organizácii Greenpeace, keďže katastrofa mala s najväčšou pravdepodobnosťou vážny dopad na státisíce ľudí. Koľko z nich presne zomrelo na jej následky, je veľmi ťažké zistiť.

Ak ide o informácie, ktoré odzneli v seriáli, názory na ne sa rôznia. Podľa niektorých je seriál spracovaný veľmi dobre, niektorí však vidia aj zjavné negatíva. Verzia HBO sa stretla aj v samotnom Rusku s nejednoznačným prijatím. Ukrajinský Černobyľ bol totiž v roku 1986 súčasťou Sovietskeho zväzu.

Rad médií má voči filmu výhrady, minister kultúry Vladimir Medinskij ale snímku vcelku pochválil. "Mysleli sme, že to bude horšie," povedal agentúre Interfax. Tvorcovia preukázali "úctu k jednoduchým ľuďom, k ich hrdinstvu a obetavosti," povedal minister. Jeden z preživších likvidátorov havárie Lev Bočarov ale redakcii servera RG povedal, že "pravdy je vo filme málo".

MÝTUS - Z požiaru v Černobyle sa každú hodinu šíril dvojnásobok radiácie ako z bomby v Hirošime

Podľa Haverkampa išlo síce v oboch prípadoch o jadrové katastrofy, ale porovnať vystavenie radiácii je veľmi ťažké. Pri Hirošime malo najväčší vplyv na zdravie priame vystavenie žiareniu v mieste, kde bomba explodovala. Dávka súvisela so vzdialenosťou uvedenej osoby. Pri Černobyle sa veľa rádioaktívneho materiálu dostalo do atmosféry, rozšíril sa na veľmi veľké územie a ľudia ho vstrebávali veľmi dlhý čas.

Zdroj: profimedia.sk

FAKT - Sovieti chceli na odstránenie následkov použiť robotov, ale nakoniec sa uchýlili k ľudskej práci

V hroznej scéne v štvrtej epizóde seriálu muži zhadzujú bloky rádioaktívneho grafitu zo strechy elektrárne, čo bolo nazvané "najnebezpečnejším miestom na svete." V skutočnosti boli muži vyzvaní, aby z tejto oblasti odstránili až 100 ton rádioaktívneho odpadu.

Na konferencii v roku 1990 úradník Jurij Semiolenko, ktorý dohliadal na likvidačné práce, povedal, že Sovieti sa spočiatku snažili vyčistiť miesto pomocou robotov s diaľkovým ovládaním. Keď sa stroje začali v toxickej atmosfére kaziť, úradníci sa uchýlili k ľudskej práci. Hoci vyspelé americké roboty mohli pomôcť pri dekontaminácii, napätie medzi ZSSR a USA odradilo Ukrajinu od požiadania o pomoc.

Zdroj: SITA

MÝTUS - Sovietska nukleárna fyzička Ulana Khomyuková pomáhala s organizovaním likvidačných prác

Hoci je Ulana jednou z hlavných postáv seriálu, ide v tomto prípade o zlúčenie mnohých jadrových vedcov, ktorí sa podieľali na odstraňovaní následkov katastrofy, do jednej osoby. Tvorca seriálu, scenárista a producent Craig Mazin na margo toho uviedol, že postaviť ženu do centra vyšetrovania dávalo zmysel. "Jedny z oblastí, kde boli Sovieti v skutočnosti progresívnejší ako my, boli oblasti vedy a medicíny," povedal Američan Mazin pre Variety. "Sovietsky zväz mal pomerne veľké percento lekárok." Po havárii bolo tiež na mieste prítomných mnoho vedkýň.

Craig Mazin Zdroj: SITA/AP/Rebecca Cabage/Invision

FAKT - Jednotky mali nariadené strieľať zvieratá so zvýšenou hladinou ožiarenia

V štvrtej epizóde sa na televíznych obrazovkách objavuje trojčlenná sovietska jednotka, ktorá má za úlohu strieľať zatúlané zvieratá v blízkosti vybuchnutého reaktora. Približne 36 hodín po explózii dostali obyvatelia Pripjate len 50 minút na to, aby si zbalili veci a nastúpili do autobusov, ktoré ich odviezli. Nikto si nemohol zobrať svojich domácich miláčikov.

Obyvatelia sa spočiatku domnievali, že sa vrátia po troch dňoch, ale evakuácia sa ukázala ako trvalá. Keďže sa opustené psy začali túlať mestom, sovietske jednotky dostali rozkaz, aby ich zabili kvôli obmedzeniu šírenia kontaminácie.

Zdroj: archív Andrej

MÝTUS - Ďalší výbuch v elektrárni mohol zanechať väčšinu Európy neobývateľnou

V druhej epizóde Khomyuková informuje predstaviteľov ZSSR, že následná explózia by mala silu 2 až 4 megaton, čo by zničilo celú populáciu Kyjeva aj časť Minska. Uvoľnené žiarenie by malo vplyv na celú sovietsku Ukrajinu, Lotyšsko, Litvu, Bielorusko, Poľsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko a väčšinu východného Nemecka.

Haverkamp však považuje tento scenár za veľmi hypotetický a podľa neho tvrdenie, že by druhá explózia mala silu 4 megaton, je prehnané.

FAKT - Mladý hasič zahynul krátko po výbuchu v nemocnici

Postavy hasiča Vasilja Ignatenka (25) a jeho tehotnej manželky Ľudmily nie sú vymyslené. V osudný deň mala dvojica naplánovaný odchod do Bieloruska, no museli ho zmeniť, pretože okolo 01.30 h. Vasilija povolali do práce. Manželke ešte stihol sľúbiť, že ju zobudí, keď sa vráti domov, no nakoniec ho s ťažkými následkami z ožiarenia previezli do nemocnice.

Ľudmila chodila navštevovať svojho manžela, no chceli od nej, aby sa ho nedotýkala. Hoci bola vtedy tehotná, rádiológovi o tom klamala a rady neposlúchla. Nepoznala nástrahy nebezpečenstva, ktoré jej a dieťaťu hrozia. Vasilij zomrel približne dva týždne po katastrofe a bol pochovaný v zinkovej rakve. Jeho žena v seriáli nesie jeho topánky, ktoré mu nedokázali obuť na opuchnuté nohy. Ľudmila nakoniec porodila dieťa, ktoré zomrelo po štyroch hodinách.

Vdovy po mužoch, ktorí zomreli po odstraňovaní následkov havárie, ukazujú ich fotografie. Zdroj: TASR/AP/Efrem Lukatsky ​

MÝTUS - Krátko po výbuchu havaroval vrtuľník

K havárii vrtuľníka, ktorú možno vidieť v druhej epizóde, skutočne došlo až dva týždne po explózii a nie tak, ako naznačuje seriál, bezprostredne po nej. Craig Mazin sa v tomto prípade pre Men's Health vyjadril, že je to jedna z mála udalostí, pri ktorých pristúpili k narušeniu chronológie. Chceli tým divákom ukázať, akému nebezpečenstvu boli piloti vystavení, keď lietali v prostredí pri otvorenom reaktore a radiácia bola všade okolo nich.

Zdroj: TASR/AP ​

FAKT - Legasov zaznamenal svoje myšlienky po katastrofe na kazetách

Hlavný vedecký pracovník Černobyľu Valerij Legasov bol reálnou osobou. Kým seriál zobrazuje vedca skôr ako osamelého vlka, v skutočnosti mal ženu a dcéru. Ako odhaľuje úvodná epizóda, Legasov urobil svoje osobné záznamy o katastrofe na kazetách pred tým, než sa na jej druhé výročie obesil. Prepisy jeho nahrávok sa však presne nezhodujú s prepismi v seriáli.

Valerij Legasov



By Source, Fair use, Link