Dobité do krvi v autobuse: Štyria homofóbi si našli krutú zábavku, FOTO zmlátených bezbranných žien

LONDÝN – Letuška spoločnosti Ryanair Melania Geymonatová (28) z Uruguaja, ktorá žije v Bishop's Stortford v Essexe, cestovala minulý mesiac londýnskym autobusom so svojou americkou partnerkou Chris. Myslela si, že v Londýne žijú tolerantní ľudia, a teda je pre lesbický pár bezpečný.

Po skorej večeri vo West Hampstead sa rozhodli vychutnať si londýnsky doubledecker, dvojposchodový autobus, a sadli si na hornú palubu dopredu. Autobus smeroval do Camdenu.



Skupina mladých mužov za nimi si všimla, že sú pár a začali na ne vykrikovať, aby sa bozkávali. Muži pritom robili hrubé sexuálne gestá.

„Chceli od nás, aby sme sa bozkávali a aby nás pri tom mohli sledovať,“ vypovedala neskôr Melania. „Snažila som sa odľahčiť situáciu, pretože nie som konfrontačná osoba. Slušne som ich požiadala, aby nás nechali na pokoji, lebo Chris sa necítila dobre.“ Muži vo veku medzi 20 a 30 rokmi začali do páru údajne hádzať nejaké predmety, načo im Melania dôrazne povedala, aby prestali.

„Ďalšia vec, ktorú si pamätám, bola Chris uprostred nich, a muži ju bili,“ dodala Melania.

„Nerozmýšľala som a vrhla som sa medzi nich. Ťahala som Chris k sebe a snažila som sa ju brániť, takže začali biť aj mňa. Na viac sa nepamätám, asi som bola v bezvedomí. Keď som sa však prebrala, cítila som, že mi tečie krv, mala som ju na celom oblečení a po celej podlahe. Zostúpili sme na dolnú palubu a tam už bola polícia.“

Melania teraz čaká na potvrdenie z nemocnice, či jej násilníci pri útoku zlomili nos, alebo ho má len silno udretý. Podľa nej boli agresori najmenej štyria a jeden hovoril po španielsky, ostatní po anglicky s prízvukom. Útočníci údajne pár aj okradli, potom ušli z autobusu. Melania povedala pre uruguajskú spravodajskú stránku Montevideo Portal, že to bolo prvýkrát v živote, čo sa stala obeťou takéhoto brutálneho homofóbneho násilia. Vo februári sa presťahovala do Veľkej Británie a má na rok prerušené štúdium medicíny. Hovorí, že sa doteraz cítila v Londýne ako lesbička v bezpečí. Tento útok ju ohromil. Zverejnila svoju fotografiu, aká je dobitá, aby sa zvýšila informovanosť o násilí voči ženám a homosexuálom. Pred útokom a po ňom Zdroj: YouTube

Dodala: „Nie je to niečo mimoriadne, stáva sa to bežne. Oni nás brali ako zábavku, to ma tak rozčuľuje.“ ​Mestská polícia k incidentu doteraz nevydala oficiálne stanovisko.

Londýnska polícia zadržala piateho podozrivého v tomto prípade. Informovala o tom v sobotu agentúra AP. Štyroch podozrivých v tomto prípade zadržali už skôr. Detektív Andy Cox podľa agentúry AP povedal, že podobné útoky sú v londýnskych autobusoch zriedkavé. Počas tohto víkendu však preventívne do londýnskych ulíc nasadia posily uniformovaných zložiek ako aj policajtov v civilnom oblečení.