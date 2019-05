Policajt spadol z motorky a všetci sa smejú: VIDEO Jeho šéf prišiel s vlastnou verziou

Videoklip uverejnený v miestnych webnovinách The Thaiger ukazuje, že policajt sedel na motorke a strácal rovnováhu. K incidentu došlo na Thepkrasattri Road neďaleko Heroines Monument.



Policajný šéf mesta Cherng Talay Col Akanit Danpitaksart uviedol, že dôstojník vo videoklipe pracuje na policajnej stanici Cherng Talay. K incidentu došlo v sobotu popoludní. Potom, čo dokončil svoju prácu, zamieril na motorke domov.

„Má zdravotný problém – Menierovu chorobu –, stráca rovnováhu. Problém tejto choroby je v jeho ušiach. Predtým si pre chorobu pri nehode na motorke zlomil nohu a vložili mu do nej kovový implantát“. (Ak však má policajt Menierovu chorobu a neužíva lieky, nemal by jazdiť na motorke na verejných cestách, uvádza web The Thaiger) „Je slabý, nemôže ovládať motorku, stratil rovnováhu. Pokúsil sa zastaviť na kraji cesty. Nebol opitý. Teraz je na péenke,“ obraňoval ho šéf zubami-nechtami.

Posúďte sami.