Ďalšia náhrada za Mayovú: Nahradiť by ju chcel aj minister pre brexit

Bývalý podpredseda Konzervatívnej strany Cleverly pri ohlásení svojej kandidatúry varoval pred tými politikmi, ktorí ponúkajú "neprirodzene jednoduché" riešenia ohľadne brexitu. "Pre Spojené kráľovstvo by bolo najlepšie, keby odišlo z EÚ na základe nejakej dohody," uviedol Cleverly v liste adresovanom voličom vo svojom volebnom obvode Braintree na východe Anglicka.

Poslanec zároveň apeloval na Európsku úniu, aby v otázke brexitu zaujala flexibilnejší prístup vzhľadom na to, že britskí poslanci už trikrát odmietli "rozvodovú" dohodu, ktorú s EÚ vyrokovala premiérka Mayová. Cleverly podčiarkol, že z titulu svojej ministerskej funkcie podniká aj prípravy na brexit bez dohody, hoci túto alternatívu nepreferuje. Priznal tiež, že Mayovej nástupca to nebude mať ľahké, avšak vyhlásil, že on sám sa "ťažkým politickým rozhodnutiam nikdy nevyhýbal".

Theresa Mayová 24. mája vyhlásila, že 7. júna plánuje odstúpiť z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade premiérky zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra. Záujem nahradiť Mayovú odvtedy ohlásilo už 11 vplyvných konzervatívcov vrátane Cleverlyho. Za favorita je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson.

Záujem okrem neho prejavili aj viacerí súčasní alebo bývalí členovia vlády: Michael Gove, Jeremy Hunt, Matt Hancock, Sajid Javid, Rory Stewart, Dominic Raab, Andrea Leadsomová, Esther McVeyová či Kit Malthouse. Predkladanie nominácií by sa malo ukončiť v týždni od 10. do 17. júna. Konzervatívni poslanci v sérii hlasovaní do konca júna vyberú spomedzi kandidátov dvoch hlavných favoritov. O dvojici "finalistov" bude následne hlasovať približne 124.000 členov Konzervatívnej strany. Meno Mayovej nástupcu by malo byť známe do 20. júla, keď sa britský parlament odoberie na letné prázdniny.