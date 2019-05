Brexit bez dohody je reálnou hrozbou: O trvalý pobyt požiadalo už 750-tisíc občanov EÚ

LONDÝN - Líder britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn považuje za reálne riziko, že by Británia mohla z Európskej únie odísť bez dohody, a sľubuje, že jeho strana spraví všetko pre to, aby sa to nestalo. Informuje o tom agentúra Reuters.

"Domnievam sa, že existuje skutočná hrozba (brexitu bez dohody) berúc do úvahy premiérkinu ohlásenú rezignáciu a odchod z úradu i agendu väčšiny kandidátov na vedúcu pozíciu v (Konzervatívnej) strane," povedal Corbyn vo štvrtok. "Spravíme v parlamente absolútne všetko, čo dokážeme, aby sme predišli vystúpeniu (Británie) z EÚ bez dohody," dodal.

Premiérka Theresa Mayová 24. mája vyhlásila, že 7. júna plánuje odstúpiť z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade predsedníčky vlády zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra. Záujem nahradiť Mayovú odvtedy ohlásilo už 11 vplyvných konzervatívcov. Za favorita je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson. Záujem okrem neho prejavili aj viacerí súčasní alebo bývalí členovia vlády: Michael Gove, Jeremy Hunt, Matt Hancock, Sajid Javid, Rory Stewart, Dominic Raab, Andrea Leadsomová, Esther McVeyová či Kit Malthouse a James Cleverly.

Predkladanie nominácií by sa malo ukončiť v týždni od 10. do 17. júna. Konzervatívni poslanci v sérii hlasovaní do konca júna vyberú spomedzi kandidátov dvoch hlavných favoritov. O dvojici "finalistov" bude následne hlasovať približne 124.000 členov Konzervatívnej strany. Meno Mayovej nástupcu by malo byť známe do 20. júla, keď sa britský parlament odoberie na letné prázdniny.

O trvalý pobyt požiadalo už vyše 750.000 občanov EÚ

Viac ako 750.000 občanov Európskej únie podalo doposiaľ prihlášky na trvalý pobyt v Británii, aby mohli v krajine zostať aj po jej odchode z tohto bloku. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na britského ministra vnútra Sajida Javida.

Otázka, čo sa stane s viac ako troma miliónmi občanov EÚ žijúcimi v Británii, bola jednou z prvých tém, ktoré sa riešili počas rokovaní o odchode krajiny z Únie. Británia uviedla, že občania EÚ musia do 31. decembra 2020 podať žiadosť o tzv. štatút usídlenia (settled status) bez ohľadu na to, či dohoda o brexite s Bruselom bude schválená, alebo nie.

"Občania EÚ sú naši priatelia, susedia a kolegovia, ktorí do tejto krajiny veľa prispievajú. Nech brexit dopadne akokoľvek, chceme, aby zostali," povedal Javid. Dodal, že v zmienenom systéme prihlasovania doposiaľ evidujú 750.000 žiadostí. Z toho 103.200 uchádzačov tvoria Poliaci, nasleduje 89.900 uchádzačov z Rumunska a 70.800 z Talianska, uviedla britská vláda.

Dovedna bolo uzavretých 445.000 prihlášok, pričom tretine z týchto žiadateľov povolili štatút usídlenia - zväčša pridelený osobám, ktoré sa do Británie prisťahovali pred 31. decembrom 2020 a žili tam nepretržite päť rokov. Zvyšku bol pridelený tzv. pre-settled status (pred udelením štatútu usídlenia). Ten im umožní v krajine ostať päť rokov, po vypršaní tejto lehoty sa budú musieť druhýkrát prihlásiť o trvalý pobyt, ak chcú v krajine naďalej zostať.

Termín odloženého odchodu Británie z EÚ je stanovený na 31. októbra. Britská premiérka Theresa Mayová minulý týždeň oznámila, že odstúpi po tom, čo sa jej nepodarilo získať podporu v parlamente pre dohodu, ktorú jej vláda vyrokovala so zástupcami EÚ. Avšak medzi politikmi, ktorí by ju chceli nahradiť, nie je zhoda v tom, či sa dožadovať zmien v tejto dohode.