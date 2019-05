Malajzia odmieta byť skládkou pre bohaté štáty: Krajina chce vrátiť tony odpadu

KUALA LUMPUR - Malajzia plánuje poslať 3000 ton nerecyklovateľného plastového odpadu späť do krajín jeho pôvodu - Spojených štátov, Británie, Kanady či Austrálie. Ide o krok, ktorý má zabrániť tomu, aby sa Malajzia stala skládkou odpadu pre bohaté štáty, vyhlásila v utorok ministerka životného prostredia Yeo Bee Yin.

"Malajzia nebude skládkou odpadu pre celý svet... budeme proti tomu bojovať. Hoci sme malá krajina, nenecháme sa šikanovať rozvinutými krajinami," uviedla Yeo na tlačovej konferencii, kde takúto prax exportu odpadu nazvala "neférovou a necivilizovanou".

Malajzia a ďalšie rozvojové krajiny sa podľa jej slov stali novým cieľom pre hromadenie plastového odpadu po tom, ako Čína vlani zaviedla zákaz jeho dovozu, píše agentúra AP. Ministerka Yeo Bee Yin (v slovenskom prepise z čínštiny: Jang Mej-jing) povedala, že do nelegálnych spracovateľských zariadení v krajine bolo prepašovaných 60 kontajnerov naložených kontaminovaným odpadom. Tieto chcú teraz odoslať späť do krajín ich pôvodu. Yeo Bee Yin dodala, že desať z týchto kontajnerov by mali vrátiť v priebehu dvoch týždňov.

Novinárom ministerka v prístave Port Klang za mestom Kuala Lumpur ukázala, čo sa medzi odpadom nachádza - napríklad káble z Británie, obaly od mlieka z Austrálie, CD nosiče z Bangladéša, ako i množstvo elektronického odpadu a odpadu z domácností z USA, Kanady, Japonska, Saudskej Arábie a Číny. Odpad z Číny pôvodne pochádza z Francúzska a iných krajín; Čína ho však presmerovala do Malajzie po tom, ako zaviedla zákaz na dovoz. Yeo Bee Yin pripomenula, že istá britská firma na recyklovanie odpadu za posledné roky vyviezla do Malajzie 1000 kontajnerov s 55.000 tonami plastového odpadu. Vláda podľa jej slov od júla 2018 zatvorila už 150 nelegálnych tovární na recyklovanie plastu.