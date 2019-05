Eurovoľby potvrdili oslabenie hlavných strán: Corbyn hovorí o druhom brexitovom referende

BRUSEL - Prvé čiastkové oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) potvrdili oslabenie oboch hlavných politických skupín a posilnenie liberálov a zelených. Zisky zaznamenali aj euroskeptické a populistické strany.

Stredopravicová Európska ľudová strana (EPP) obsadí podľa čiastkových oficiálnych výsledkov v novom europarlamente 178 z 751 kresiel. To je o 38 kresiel menej než mala doposiaľ, informovala agentúra DPA. Na druhom mieste sa s 152 mandátmi umiestnila Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D). Oproti súčasnému stavu to predstavuje pokles o 33 kresiel.

Oslabenie pozícií oboch hlavných politických skupín znamená, že už spoločne nebudú mať v EP tradičnú väčšinu hlasov. Svoje postavenie si naopak výrazne upevnila Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE), ktorá si polepšila zo 68 na 108 kresiel. Do tohto počtu sa rátajú aj poslanci novej platformy Obroda, za ktorou stojí francúzsky prezident Emanuel Macron.

Na štvrtom mieste skončila frakcia Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA), ktorá bude mať v novom parlamente 67 kresiel (52 doteraz). Predbežná volebná účasť dosiahla podľa odhadov zo všetkých členských štátov 50,5 percenta, povedal novinárom hovorca EP Jaume Duch Guillot. Podľa neho to predstavuje najvyššie číslo za posledných 20 rokov. Rôzne populistické, euroskeptické a pravicové strany budú mať podľa hovorcu v novom EP celkovo viac ako 100 kresiel, uviedla agentúra AFP.

Zelená vlna, ktorá zasiahla Európu

Prvé oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu potešili európske ekologické strany a hnutia: v novom europarlamente budú mať zelení najväčšie zastúpenie v dejinách EÚ. Podľa čiastkových výsledkov by frakcia Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) mala získať približne 67 mandátov v 751-člennom zákonodarnom zbore EÚ. Doposiaľ mala 52 kresiel. Predsedníčka skupiny zelených v EP, nemecká europoslankyňa Ska Kellerová v tejto súvislosti vyhlásila, že sa celou Európou prehnala "zelená vlna".

Zelení zabodovali v Nemecku, vo Francúzsku, v Rakúsku, Írsku, Holandsku, Belgicku, v Spojenom kráľovstve, Dánsku či vo Fínsku. "Chceme poďakovať všetkým, ktorí hlasovali za zmenu a opatrenia v oblasti klímy," uviedla Kellerová v správe pre médiá. Zelení budú podľa nej v nadchádzajúcich rokoch budú hrať "čoraz dôležitejšiu úlohu" pri formovaní politickej diskusie v celej Európe. Podpredseda frakcie EFA, holandský europoslanec Bas Eickhout vyhlásil, že európski voliči zaviazali zelených k presadeniu potrebných zmien.

Zdroj: TASR/AP Photo/Olivier Matthys

"Nová Európska komisia by to mala vziať do úvahy, pretože práve náš program ochrany klímy, sociálnej spravodlivosti, obrany právneho štátu a demokracie zaistil zeleným toto dôležité víťazstvo," upozornil. Podľa jeho vyjadrenia nastal čas, aby EÚ vynaložila všetko úsilie na zaistenie udržateľnej budúcnosti. Spolupredseda EFA, belgický europoslanec Philippe Lamberts vyhlásil, že zelení budú "hlasným a jasným" protipólom všetkých nacionalistických a krajne pravicových síl v europarlamente. Vyzvú aj ďalšie pokrokové sily, aby sa postavili proti tým, ktorí sa snažia šíriť strach a rozdeľovať Európanov.

Belgická televízna stanica RTBF v tejto súvislosti pripomenula, že posilnení zelení by sa mohli ocitnúť v postavení povestného "jazýčka na váhach". Mohli by mať pritom vplyv aj na zloženie budúcej Európskej komisie a voľbu jej nového predsedu, ak ani európski ľudovci (EPP) a socialisti (S&D) nedokážu získať absolútnu väčšinu v EP.

Podľa Corbyna boli eurovoľby zástupným druhým referendom o brexite

Líder britských opozičných labouristov Jeremy Corbyn požaduje, aby sa v Spojenom kráľovstve konali predčasné parlamentné voľby alebo druhé referendum o brexite. Reagoval tak na výsledky eurovolieb v Británii, ktoré podľa odhadov s veľkým náskokom vyhrala protieurópska Strana brexitu, zatiaľ čo vládnuci konzervatívci sa prepadli až na piate miesto.

"Po tom, ako sa konzervatívcom už tri roky nedarí zrealizovať odchod Británie z EÚ v záujme celej krajiny, sa tieto voľby stali zástupným druhým referendom (o brexite)," vyhlásil Corbyn, ktorého citovala televízia Sky News. Konzervatívna strana odchádzajúcej premiérky Theresy Mayovej sa podľa neho rozpadá, vláda nie je schopná vládnuť a parlament je zablokovaný. V tejto situácii sa musí rozhodnutie o otázke brexitu "vrátiť naspäť ľuďom, či už prostredníctvom všeobecných volieb alebo verejného hlasovania," vyhlásil Corbyn.

Zdroj: SITA/House of Commons/PA via AP

Labouristi sú podľa jeho názoru politickou silou, ktorá dokáže zjednotiť rozdelenú krajinu. Strana pritom v eurovoľbách skončila až na treťom mieste, keď o niekoľko percent zaostala za ďalším opozičným zoskupením, proeurópskymi Liberálnymi demokratmi. Na štvrtom mieste skončila Strana zelených. Labouristická strana vo voľbách do EP utrpela porážku i v londýnskom obvode Islington, ktorý zastupuje v britskom parlamente samotný Corbyn. V Islingtone zvíťazil kandidát Liberálnych demokratov.

"Nedovolíme, aby pokračujúci chaos v radoch Konzervatívnej strany spôsobil, že naša krajina odíde z EÚ bez dohody," vyhlásil Corbyn, podľa ktorého by neriadený brexit poškodil britskú ekonomiku. Takejto alternatíve však podľa neho zabránia britskí poslanci.

Podľa Bullmanna nedokážu ľudovci zakročiť proti zmenám klímy

Európska ľudová strana, doteraz najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente (EP), už nemá potrebnú silu zakročiť proti klimatickým zmenám. Uviedol to v nedeľu večer šéf frakcie socialistov a demokratov v EP (S&D), nemecký poslanec Udo Bullmann, ktorého citoval server týždenníka Politico.

"Ľudia očakávajú, že EÚ splní svoje sľuby, a chcú, aby sme urobili niečo zásadné proti zmenám klímy," vyhlásil Bullmann. "Potrebujeme novú koalíciu pre reformu". Líder S&D zdôraznil, že Pokroková aliancia socialistov a demokratov je pripravená splniť si svoje záväzky v oblasti boja proti globálnemu otepľovaniu.

Zdroj: Getty Images

Bullmann sa pritom nevyjadril k evidentnému posilneniu ekologických strán vo voľbách do EP vo viacerých členských krajinách (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Rakúsko). Podľa týždenníka Politico by pre eurosocialistov bola zrejme najprirodzenejším spojencom pri presadzovaní razantnejšej európskej klimatickej politiky politická skupina Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA).