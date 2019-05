Toto nepredýchali: Z britskej strany vyhodili prominentného člena za neveru

Dôvodom je stranícka nevera, ktorej sa dopustil pred minulotýždňovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP), v ktorých podporil inú stranu - Liberálnych demokratov. "Podpora inej politickej strane alebo kandidátovi je nekompatibilná s členstvom v strane," uvádza sa vo vyhlásení strany, ktoré Campbell zverejnil v utorok na Twitteri.

Campbell chcel svojou podporou pre proeurópskych Liberálnych demokratov podľa vlastných slov chcel vyjadriť svoj názor, že Británia by mala zostať členskou krajinou Európskej únie. Chcel tým tiež "skúsiť presvedčiť labouristov, aby spravili to, čo je správne pre krajinu a pre stranu", a to je podľa Campbella vypísanie nového referenda o brexite. V tom by občania Británie podľa prieskumov už hlasovali za zotrvanie v únii.