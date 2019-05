Sexuálny delikt ho môže vyjsť poriadne draho: Assange má ďalší problém, ustojí to?

ŠTOKHOLM - Švédske úrady v pondelok požiadali o príkaz na zadržanie zakladateľa portálu WikiLeaks Juliana Assangea, ktorý je v súčasnosti vo väzbe vo Veľkej Británii. Oznámila to švédska prokurátorka Eva-Marie Persson.

Ak sa ho súd vo Švédsku rozhodne zadržať pre podozrenia zo znásilnenia, ona podľa jej slov na neho vydá európsky zatykač. Termín pojednávania o zadržaní 47-ročného Austrálčana, ktoré by sa malo konať na okresnom súde v Uppsale, ešte zatiaľ neoznámili.

Vývoj situácie by mohol viesť v budúcnosti k možnej ťahanici medzi Švédskom a USA o vydanie Assangea zo Spojeného kráľovstva. Spojené štáty žiadajú o jeho vydanie za údajné sprisahanie s cieľom preniknúť do počítača Pentagonu. Persson uviedla, že o akomkoľvek konflikte medzi európskym zatykačom a americkou žiadosťou o vydanie rozhodnú britské úrady.

Zdroj: Assange, vydanie

Švédski prokurátori 13. mája znovu otvorili predbežné vyšetrovanie Assangea v prípade údajného znásilnenia. Zo sexuálnych trestných činov ho obvinili dve ženy po jeho návšteve krajiny v roku 2010, on však ich tvrdenia popiera. V prípade údajného nevhodného sexuálneho správania po siedmich rokoch uplynula premlčacia doba, no zostali obvinenia zo znásilnenia, na ktoré vyprší zákonná lehota v auguste 2020. Švédske úrady Assangeovo vyšetrovanie zastavili, pretože v tom čase žil na ekvádorskej ambasáde v Londýne a neexistovala podľa nich šanca na vydanie do Švédska.

Assange sa od júna 2012 ukrýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne práve pre obavy z vydania do Švédska alebo Spojených štátov. Jedenásteho apríla tohto roku mu však Ekvádor odobral azyl. Dôvodom bolo "opakované porušovanie medzinárodných dohôd a denných protokolov". V súčasnosti si odpykáva 50-týždňový trest odňatia slobody za porušenie podmienok prepustenia na kauciu.