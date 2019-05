Smrteľná viacnásobná havária v španielskom tuneli: VIDEO Najlepšie obišlo elektrické auto

BARCELONA – V stredu 1. mája sa v tuneli Vallvidrera v Barcelone stala tragická hromadná nehoda. Jedno z áut vošlo do protismeru a narazilo do dvoch prichádzajúcich vozidiel. Scéna pôsobí ako z hororu.

Prvý dotyk karosérií bol len “ťuknutím”, no druhý, silnejší náraz auto vyhodil do vzduchu a otočil takmer o 360 stupňov. Prvé nabúrané auto sa ešte čelne zrazilo s ďalším prichádzajúcim vozidlom v protismere. 53-ročný muž nehodu neprežil. Ďalší traja účastníci nehody, ktorí sa prakticky znova narodili, boli s ľahšími zraneniami odvezení do nemocnice. Video poskytlo Servei Catala de Transit z kamerového záznamu v tuneli.

Na internete sa však hneď objavil aj pochvalný komentár na auto jedného z účastníkov nehody – automobil Tesla Model S preukázal, že si svoje 5-hviezdičkové hodnotenie bezpečnosti právom zaslúži. Majiteľ auta poháňaného elektrinou odišiel z miesta zrážky po svojich. Príčina nehody sa vyšetruje.