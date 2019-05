Sfanatizovaný mozog, jedovaté sliny: Čo odkazuje sýrska teroristka prezidentovi Trumpovi?

“Pri Alahovi, my sa o Židov postaráme a pohádžeme ich do jám, ako to robil Hitler, ktorý ich chcel spáliť. Rada by som vám pripomenula jeden príbeh. Keď Hitler prikázal Rusom vykopať hlboké jamy, do ktorých mali pohádzať Židov, Rusi odmietli vykonať taký barbarský skutok, taký zločin proti ľudskosti. Rusi sú ľudskí. Keď však Hitler nariadil Židom zahrabať Rusov, tí ihneď poslúchli. Viete, čo povedal Hitler Rusom? “Chcem, aby ste vedeli pravdu o týchto Židoch a prečo ich pochovávam. Lebo títo Židia pochovali ľudskosť.” Oni neveria v ľudskosť v človeku, tak ako by mohli veriť v ľudskosť v Palestíncoch? Odkazujem Trumpovi: Vy skončíte rukou palestínskeho chlapca. Dokumenty, ktoré ste napísali krvou Palestínčanov a Sýrčanov, roztrháme a hodíme vám ich do tváre. Pri Alahovi, už čoskoro vás utlčieme topánkami.” Memri (a Memri TV) je nestranný, nezávislý výskumný inštitút poskytujúci výskum, analýzu a preklad primárneho materiálu pokrývajúceho širokú škálu otázok vrátane terorizmu a ideologických trendov na Blízkom východe. Tieto videoklipy poskytuje ako verejnú službu medzinárodnému publiku na preklenutie jazykovej priepasti a lepšiu informovanosť. Materiál o výpovedi teroristov a extrémistov má upozorniť verejnosť na hrozby, ale v nijakom prípade nepredstavuje schválenie takejto činnosti.