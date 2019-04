Francúzske združenie bezdomovcov skandovalo pred Notre-Dame: Aj my potrebujeme strechu!

Približne 50 ľudí z francúzskeho združenia bezdomovcov sa blízko katedrály Notre-Dame (Chrámu Matky Božej) zhromaždilo aj s pútačmi s nápisom "1 miliarda za 24 hodín". Prítomní skandovali heslá namierené voči Bernardovi Arnaultovi, francúzskemu miliardárovi a šéfovi spoločnosti s luxusným tovarom LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton). Ten minulý týždeň prisľúbil na obnovu chrámu 200 miliónov eur. Niektorí protestujúci skandovali heslo "Notre-Dame potrebuje strechu, aj my potrebujeme strechu!".

"Sme tu... aby sme trochu aj skritizovali týchto miliardárov, ktorí sa predvádzajú finančnými darmi na obnovu Notre-Dame," povedal pre AP hovorca združenia Právo na bývanie Jean-Baptiste Eyraud. Parížska polícia tento pokojný protest na ostrove Île de la Cité v centre metropoly, kde sa chrám nachádza, monitorovala, ale nezasiahla proti nemu a zhromaždenie sa po niekoľkých hodinách rozišlo.

Okrem Arnaulta prisľúbil 100 miliónov eur na obnovu katedrály i ďalší miliardár, Francois Pinault so synom. Financie pôjdu z ich holdingovej spoločnosti Artemis, ktorá vlastní dražobnú sieň Christie's a je tiež hlavným akcionárom v módnej značke Gucci. Po nedeľnej veľkonočnej bohoslužbe parížsky arcibiskup Michel Aupetit povedal, že úrady by mali znovu premyslieť plán pre celý ostrov a urobiť tam miesto aj chudobným". Arcibiskup dodal: "Chudobní ľudia a bezdomovci sú tu (v Notre-Dame) doma... Vždy môžu do kostola prísť a pookriať v ňom a vedia, že ich nikto nevyhodí."

Srbsko na obnovu Notre-Dame prispeje miliónom eur

Srbsko venuje milión eur na pomoc pri obnove katedrály Notre-Dame v Paríži, vážne poškodenej požiarom. Srbská vláda oznámila finančný dar v pondelok po tom, čo tamojšie provládne bulvárne denníky napísali, že požiar bol pre Francúzsko "Božím trestom". Dar "potvrdzuje naše storočné priateľstvo s francúzskym ľudom", uviedla srbská vláda vo vyhlásení. Belehrad dúfa, že "tento symbol francúzskej civilizácie a sveta bude čo najrýchlejšie obnovený", citovala z vyhlásenia agentúra AFP.

Dar oznámila vláda po tom, čo dva bulvárne denníky - Alo! a Informer - uviedli, že požiar bol Božím trestom za vyvesenie vlajky Kosova vo vnútri katedrály počas vlaňajších parížskych spomienkových osláv 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Srbsko neuznáva nezávislosť Kosova, stále ho pokladá za svoju južnú provinciu. V rokoch 1998-99 tam prebiehala vojna. Kosovo sa oficiálne odtrhlo od Srbska vo februára 2008.

Články v spomínaných bulvárnych médiách s titulkom "Postihol ich Boží trest" neskôr stiahli a srbský prezident Aleksandar Vučič zverejnil ubezpečenie, že požiar "zarmútil všetkých občanov Srbska". O vyvesení kosovskej vlajky vo vnútri katedrály Notre-Dame, spolu s ďalšími vlajkami zahraničných hostí počas obradu vlani v novembri, informoval v tweete srbský veľvyslanec v Paríži, ale samotná katedrála či francúzske úrady to nikdy nepotvrdili. V Belehrade vyvolalo vyvesenie vlajky hnev, pričom Belehrad bol už nahnevaný tým, že kosovskému prezidentovi na jednom z podujatí počas 100. výročia pridelili významnejšie miesto než srbskému lídrovi.

Katedrálu Notre-Dame (Chrám Matky Božej) pohltili plamene v pondelok 15. apríla a odvtedy sa z celého sveta "sypú" stovky miliónov eur na pomoc pri obnove tejto svetoznámej stavby. Francúzsky prezident Emmanuel Macron stanovil päťročné obdobie na obnovu katedrály, ktorej výstavba trvala okolo 200 rokov.