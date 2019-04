MIMORIADNY ONLINE Skaza symbolu Francúzska: Prvé FOTO spáleného interiéru katedrály Notre-Dame

- ikonická katedrála Notre-Dame začala horieť v pondelok podvečer

NAŽIVO z Paríža

MIMORIADNY ONLINE Parížska katedrála Notre-Dame je v plameňoch, VIDEO hroznej skazy

08:56 Jordan Doleyovú, ktorá je podľa CNN v Paríži na svadobnej ceste, vytiahol z hotelovej postele v utorok v skorých ranných hodinách nezvyčajný hluk. Z okna uvidela, ako ľudia kráčajú po brehu Seiny smerom k Notre-Dame a spievajú hymnu.

I heard this outside of my window and found this. Notre Dame is being serenaded. Honestly, it’s more moving than I could describe. pic.twitter.com/3AZRkFh1yO — Jojo(@imperiumsilver) April 15, 2019

08:53 Prezident Andrej Kiska poslal do Francúzska sústrastný telegram a chce sa pridať k národnej zbierke na obnovu katedrály Notre-Dame. Informoval o tom na svojom facebooku. "Skaza katedrály Notre-Dame pri požiari je národná tragédia, ktorá zasiahla nielen Francúzov, ale celú Európu, celý svet. Je to akoby zomreli milióny príbehov nás všetkých, ktorí sme sa toho posvätného miesta mohli dotknúť," napísal Kiska.

08:47 Cathy Widawska, ktorá žje v Paríži už 15 rokov, povedala CNN, že kráčala pozdĺž Rue de Rivoli v centre mesta neďaleko radnice, keď videla, že zo strechy katedrály vychádza „trochu dymu“. O 15 až 20 minút neskôr bolo vidno plamene a išlo o veľmi agresívny požiar. "Nie je to len katedrála, je to pamiatka, ikona tunajších ľudí. Je to srdce a duša Paríža. Je ťažké vidieť ju spálenú," uviedla.

08:30 Podľa odborníkov bolo pri hasení najväčším problémom dostať sa k dreveným strešným trámom. Návrhy amerického prezidenta Donalda Trumpa na Twitteri, že by mohli pomôcť lietajúce vodné cisterny, boli považované za nereálne. Zhadzovanie vody by totiž mohlo oslabiť konštrukciu katedrály a viesť k ďalším škodám na vedľajších budovách. Informovala televízia CNN.

08:15 Smutné prebudenie, pohľad na slávnu katedrálu v utorok ráno.

08:10 Počas Veľkej francúzskej revolúcie v roku 1793 bola katedrála zničená a vyrabovaná, drahé kovy na oltároch boli roztopené a katedrálu revolucionári vysvätili ako chrám rozumu. Rozbili všetkých 28 sôch biblických kráľov na priečelí budovy, pretože ich považovali za kráľov francúzskych. Zničený bol aj arcibiskupský palác, ktorý bol súčasťou objektu.

07:57 Príčina požiaru doteraz nie je známa a vyšetrovanie pokračuje. Oznámil to dnes na tlačovej konferencii priamo pri poškodenom objekte námestník francúzskeho ministra vnútra Laurent Núñez. Podľa neho plamene doteraz neboli úplne zlikvidované, ale oheň je pod kontrolou. Podľa neho je teraz otázkou, do akej miery bola narušená konštrukcia stavby. To majú posúdiť statici a architekti, ktorí rozhodnú, či hasiči môžu vstúpiť do katedrály, aby v hasení pokračovali priamo tam.

07:55 Z týchto fotografií sa až tisnú slzy do očí.

07:50 Práve pre svoj unikátny prechod od neskoro románskej ku gotickej architektúre patrí katedrála k skvostom európskej stredovekej architektúry. Jej mohutné a vznešené priečelie delia piliere na tri časti, vodorovne je rozdelené na dve galérie. V spodnej sa nachádzajú tri impozantné hlboké portály – portál Svätej Panny Márie, portál Posledného súdu a portál Svätej Anny, nad ktorými je tzv. Galéria kráľov s 28 sochami kráľov Izraela a Judey.

Before and after #NotreDame fire: Destruction inside of Notre-Dame Cathedral pic.twitter.com/fwITiYNSSR — Ceylon Monster(@ceylonmonster) April 16, 2019

07:33 Katedrálu postavili na mieste, ktoré slúži už 2000 rokov náboženským kultom. V 4. storočí tam stál galsko-rímsky chrám zasvätený Jupiterovi, neskôr v 6. storočí kresťanská bazilika. O výstavbe katedrály rozhodol parížsky biskup Maurice de Sully v roku 1159, základný kameň položili v roku 1163. Stavba sa začala budovaním chóru, neskôr pribudli chrámové lode a priečelie, ktoré sa podarilo dokončiť v roku 1200. V roku 1245 dobudovali dve veže a po nich stavba pokračovala konštrukciou kaplniek v chrámových lodiach a v chóre. Touto úlohou bol poverený architekt Jean de Chelles. Okolo roku 1250 dokončili priečelie na severnom ramene priečnej lode, po ďalších ôsmich rokoch sa začala stavba priečelia južného ramena. Celú katedrálu sa podarilo dostavať v roku 1345, po 182 rokoch.

07:15 Český kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka uviedol: "S nemým smútkom v srdci sledujem skazu parížskej katedrály Notre-Dame. Ide o jednu z najväčších európskych kultúrnych strát od zničenia starobylého benediktínskeho opátstva v Monte Cassine. Stredoveké katedrály, medzi ktoré patrí aj parížska Notre-Dame, vyrastajú v symbióze s univerzitnými katedrami a formujú spoločnosť, ktorú charakterizujú dve slová: viera a česť."

7:07 Newyorská nezisková organizácia French Heritage Society, ktorá sa venuje ochrane francúzskych architektonických a kultúrnych pokladov, spustila v pondelok internetové stránky s cieľom získať peniaze na obnovu katedrály. Na internetových stránkach pre organizovanie pomoci dobrovoľných darcov GoFundMe sa v pondelok začalo viac ako 50 kampaní na pomoc v súvislosti s požiarom katedrály, uviedol hovorca prevádzkovateľa stránok John Coventry.

6:27 Notre-Dame figuruje v klasickom románe "Chrám Matky Božej v Paríži" od Victora Huga z roku 1831. Jeho najslávnejšie filmové spracovanie pochádza z roku 1956 s Anthonym Quinnom v úlohe Quasimoda a Ginou Lollobrigidou v úlohe Esmeraldy. V roku 1996 sa príbeh dočkal i muzikálového animovaného spracovania z produkcie Walta Disneyho.

6:34 Macron ocenil odvahu zasahujúcich hasičov, ktorým sa medzitým podarilo dostať požiar pod kontrolu, a dodal, že spustí medzinárodnú zbierku na obnovu katedrály. "Francúzi to očakávajú," zakončil prezident svoj prejav po boku parížskej starostky Anne Hidalgovej a parížskeho arcibiskupa Michela Aupetita.

First pictures from the inside of #NotreDame on fire 2019-04-15. pic.twitter.com/tW5kMjMAiJ — Ida Gabrell (@IdaGabrell) 16. apríla 2019

6:31 "To, čo sa stalo dnes v noci katedrále Notre-Dame, je obrovskou tragédiou," vyhlásil 41-ročný prezident, podľa ktorého je katedrála "epicentrom nášho života" a chrámom "všetkých Francúzov" - veriacich i neveriacich.

6:29 Podľa jeho slov sa katedrála "vyhla najhoršiemu" vďaka práci hasičov, ktorí hodiny bojovali s plameňmi v úsilí zachrániť dve hlavné zvonové veže, fasádu a celkový skelet stavby. Macron ďalej vyhlásil, že na obnovu poškodených a zničených častí chrámu budú povolaní "tí najtalentovanejší" experti a pamiatkari.

6:27 Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že parížska katedrála Notre-Dame, ktorá v pondelok večer vyhorela, bude zreštaurovaná. "Spoločne znovu postavíme Notre-Dame," vyhlásil pred poškodeným chrámom šéf Elyzejského paláca, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

6:25 Vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti na margo ničivého požiaru katedrály podľa tlačovej agentúry DPA uviedol: "Vyjadrujeme našu solidaritu s francúzskymi katolíkmi a ľudom Paríža. Modlíme sa za hasičov a ďalších, ktorí robia všetko, čo je v ich silách, aby zvládli túto dramatickú situáciu."

6:22 Chrám vyplienili v 16. storočí protestantskí hugenoti a koncom 18. storočia bol opäť poškodený počas francúzskej revolúcie. Neskôr sa v ňom Napoleon Bonaparte korunoval za cisára Francúzska. Masívne zvony katedrály v roku 1944 oznamovali oslobodenie mesta od nacistov, v roku 1970 bol chrám dejiskom pohrebu štátnika Charlesa de Gaullea.

Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 12:21 #Catholic #NotreDameDeParis #NotreDame #France



To Share & Donate visit: https://t.co/Bp0Gbb0BTr (All funds raised will go to their local Archdiocese) pic.twitter.com/FYhXXqESVp — Catholic Connect (@ConnectCatholic) 16. apríla 2019

6:19 Požiar, ktorý zúril viac než osem hodín, môže podľa francúzskych médií súvisieť z renovačnými prácami na streche a sanktusníku - štíhlej vežičke nad presbytériom kostola na hrebeni strechy hlavnej chrámovej lode. Pôvodne stredoveký sanktusník bol opätovne osadený počas kritizovanej obnovy katedrály architektom Eugenom Violletom-le-Ducom v 19. storočí.

6:16 Vrchný administratívny duchovný katedrály Patrick Chauvet potvrdil, že z vnútrajška chrámu sa podarilo zachrániť tŕňovú korunu, ktorú mal údajne pred svojím ukrižovaním na hlave Ježiš Kristus, ako aj tuniku francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. z 13. storočia. Hasiči však nedokázali včas vyniesť niekoľko veľkých obrazov, dopĺňa tlačová agentúra DPA.

6:13 S požiarom 850-ročnej katedrály bojovalo pomocou prúdov vody približne 400 hasičov, zatiaľ čo sa okoloidúci ticho prizerali spoza policajných kordónov. Jej hlavné zvonové veže sa v jednom štádiu požiaru nachádzali v ohrození.

6:10 Rozsiahly požiar, ktorý v pondelok večer zachvátil katedrálu Notre-Dame (Chrám Matky Božej) v Paríži, sa hasičom podarilo v priebehu noci dostať pod kontrolu. Informuje o tom tlačová agentúra AFP. "Požiar je úplne pod kontrolou. Je čiastočne uhasený; treba ešte zlikvidovať reziduálne ložiská ohňa," uviedol hovorca miestnych hasičov po ich niekoľkohodinovom boji s plameňmi devastujúcimi túto 850-ročnú pamiatku.

6:06 Francúzsky podnikateľ a miliardár Francois-Henri Pinault prisľúbil 100 miliónov eur na renováciu parížskej katedrály Notre-Dame, ktorá v pondelok vyhorela. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Vo vyhlásení Pinault, šéf spoločnosti Kering, ktorá vlastní luxusné módne značky ako Gucci či Yves Saint Laurent, uviedol, že peniaze na "nevyhnutnú celkovú obnovu Notre-Dame" poskytne jeho investičná firma Artémis.

6:04 Starostka francúzskeho hlavného mesta Anne Hidalgová uviedla, že ľudia žijúci neďaleko Notre-Dame boli evakuovaní pre prípad možného zrútenia horiacej stavby. Hidalgová spresnila, že pri záchrannej operácii sa zranil jeden hasič a z interiéru katedrály sa podarilo včas dostať podstatné množstvo vzácnych umeleckých a posvätných predmetov.

6:02 Podľa parížskej prokuratúry vyšetrovatelia považujú požiar, ktorý zničil časť tohto gotického chrámu, za nehodu, pričom predbežne vylúčili možnosť podpaľačstva vrátane teroristických motívov. Polícia bude viesť vyšetrovanie "neúmyselného zničenia spôsobeného požiarom", dodala parížska prokuratúra citovaná tlačovou agentúrou AP.

6:00 Dve hlavné zvonové veže parížskej katedrály Notre-Dame, ktorú v pondelok zachvátil požiar, sú "zachránené a zachované", vyhlásil náčelník miestnych hasičov, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Kolosálne škody

V parížskej Katedrále Notre-Dame vypukol v pondelok popoludní požiar, ktorý môže súvisieť s prebiehajúcimi renovačnými prácami. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú plamene a veľké kúdoly dymu, vychádzajúce zo strechy tohto gotického chrámu v centre Paríža, ktorý je jednou z najnavštevovanejších historických pamiatok v Európe. Požiar začali mať pod kontrolou krátko pred polnocou.

Požiar už zničil strechu a štíhlu vežu nad krížením lodí katedrály a rozšíril sa tiež do vnútrajška hlavnej lode, ako aj na jednu z jej dvoch hlavných veží nad priečelím. Hasiči bojovali proti plameňom zvnútra aj zvonka, podľa hovorcu chrámu však bude zrejme zničené celé drevené zariadenie interiéru. Zástupca parížskej starostky Anne Hidalgovej, Emmanuel Gregoire, vyhlásil, že napriek snahám o záchranu vnútorného vybavenia došlo ku "kolosálnym škodám".