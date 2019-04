MIMORIADNY ONLINE Parížska katedrála Notre-Dame je v plameňoch, VIDEO hroznej skazy

- požiar známej parížskej Katedrály Notre-Dame vypukol o pred siedmou miestneho času

- plamene zničili hlavnú vežu katedrály, pravdepodobne zhorela aj obrovská časť budovy

- francúzsky minister vnútra oficiálne potvrdil, že katedrála zhorí celá

- katedrála mala už dlhšie problémy so statikou

- vznik požiaru mohol súvisieť s prebiehajúcou renováciou

- príčiny požiaru zatiaľ nie sú oficiálne známe

SITUÁCIA Z PARÍŽA NAŽIVO

22:19 Pre Parížanov je to mimoriadne smutný obraz skazy. Je pravdepodobné, že zhorí jeden z ich národných symbolov. „Čašník povedal, že horí Notre-Dame, tak som sa zdvihol a videl som ten hrôzostrašný obraz. Je to symbol Paríža. Je to jednoducho smutné. Neviem, čo viac by som o tom mohol teraz povedať,“ povedal jeden zo svedkov požiaru pre CNN. „Je to monumentálnny symbol - každý človek bez ohľadu na náboženstvo je veľmi pohnutý a smutný,” poznamenala so slzami v očiach ďalšia z očitých svedkýň.

22:16 Požiarnici nevylučujú, že katedrála Notre-Dame sa zrúti. Rozhodujúca bude podľa nich nasledujúca hodina. Oheň postupuje a hasiči sa snažia z katedrály zachrániť umelecká diela.

Zdroj: SITA/AP/Francois Mori

22:12 Na požiar Notre-Dame reagoval aj slovenský premiér Peter Pellegrini prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Twitter. „Je to obrovská strata pre celé ľudstvo. Modlím sa, aby hasiči túto katastrofu čo najskôr zastavili,“ napísal s tým, že je to obrovská kultúrna strata pre Francúzsko. „Každé vyčíňanie živlov, ktoré ničí prácu ľudských rúk, je poľutovaniahodné. O to smutnejšie je, ak ohňu padajú za obeť nevyčísliteľné historické a kultúrne hodnoty. Pri pohľade na horiacu svetoznámu parížsku katedrálu Notre-Dame je mi mimoriadne smutno a moje myšlienky smerujú k francúzskemu ľudu.“

22:09 Hasiči nevedia, či sa im podarí mať oheň pod kontrolou. „Nie je isté, či zachránime katedrálu Notre Dame de Paris,“ povedal francúzsky minister vnútra. Historický kostol sa pravdepodobne zrúti celý.

#ÚLTIMAHORA "No es seguro" que se pueda salvar la catedral de #NotreDame de París, dice el ministro del Interior francés #AFP pic.twitter.com/hXbZ8yhCGs — Agence France-Presse (@AFPespanol) 15. dubna 2019

22:05 K požiaru sa vyjadrila aj budúca prezidenta Slovenska Zuzana Čaputová. „Moje srdce je zlomené pri pohľade na katedrálu Notre Dame v ohni. Slovensko je dnes večer je dnes s Parížom a Francúzskom,“ uviedla na Twitteri.

Zdroj: Twitter/Zuzana Čaputová

22:00 Hasenie zo vzduchu prostredníctvom vodných vekov navrhol aj americký prezident Donald Trump, ktorý sa v príspevku na Twitteri tiež netajil tým, že je z udalostí v Paríži zdesený. Francúzski odborníci však vysvetľujú, že v tomto prípade použitie vodných vakov nie je možné, pretože by to mohlo spôsobiť zrútenie sa celej budovy.

Zdroj: TASR/AP Photo/Francois Mori

21:55 Francúzska vládna agentúra pre výnimočné situácie sa v pondelok večer snaží mierniť rozhorčenie obyvateľov, ktorí sa pýtajú, prečo proti obrovskému požiaru v parížskej katedrále Notre-Dame nepoužijú lietadlá alebo vrtuľníky s vodnými vakmi, čo je väčšinou najefektívnejší spôsob hasenia požiarov.

21:50 Hovorca katedrály v rozhovore s francúzskymi novinármi varoval, že z celej budovy podľa neho "nezostane nič".

21:45 Bezpečnostné zložky evakuujú parížsky ostrov l'Ile de la Cité, na ktorom sa nachádza katedrála Notre-Dame. Na ostrove žije asi tisíc ľudí, píše Le Figaro.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thibault Camus

21:40 Na záberoch vidno, ako sa z vyše 850-ročnej gotickej katedrály valí oheň a oblaky dymu, obloha nad Parížom je zafarbená na oranžovo, v okolí srdcervúceho výjavu podľa britskej BBC stoja stovky Francúzov a väčšinou mlčky a so slzami v očiach sledujú situáciu.

Zdroj: AP Photo/Francois Mori

21:35 "Tak, ako všetci moji spoluobčania, som dnes smutný, keď vidím, ako horí táto súčasť nás všetkých," dodal francúzsky prezident. Parížsky prokurátor už spustil vyšetrovanie príčiny požiaru.

Zdroj: TASR/AP Photo/Francois Mori

21:30 Príčina vypuknutia požiaru stále nie je známa, na streche katedrály však bolo viditeľné lešenie a spomínaná veža prechádzala rozsiahlou renováciou s nákladmi vyčíslenými na šesť miliónov eur.

Zdroj: AP Photo/Francois Mori

21:25 "Lešenie ide pomaly k zemi, v zadnej časti sú masívne plamene. Kúsky katedrály odpadávajú, napríklad trámy v chrámovej lodi," hlási z miesta reportér listu Libération.

21:20 Na miesto požiaru v centre Paríža mal doraziť aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thibault Camus

21:10 Rozsiahly požiar spôsobil zrútenie štíhlej veže nad krížením lodí a zasiahol aj vnútorné priestory. Tlačová agentúra AP to uviedla s odvolaním sa na hovorcu tohto chrámu, ktorého história siaha do 12. storočia.

Zdroj: AP Photo/Francois Mori

21:00 Podľa slov hovorcu horí celé drevené zariadenie interiéru a pravdepodobne bude zničené. "Všetko horí, z krovu nič nezostane," uviedol André Finot pre francúzske médiá.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thibault Camus

20:45 V gotickej katedrále Notre-Dame, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie historické pamiatky v Európe, sa nachádzajú umelecké diela nevyčísliteľnej hodnoty, pripomenula AP.

Zdroj: TASR/AP Photo/Thibault Camus

20:30 Zástupca parížskej starostky Emmanuel Gregoire medzitým podľa agentúry AFP potvrdil, že veža sa "zrútila dovnútra" a prítomní pracovníci sa snažili zo všetkých síl "zachrániť všetky umelecké diela, ktoré sa zachrániť dajú". Napriek tomu podľa neho došlo ku "kolosálnej škode".

Zdroj: TASR/AP Photo/Thibault Camus

20:15 Príčina vypuknutia požiaru stále nie je známa, na streche katedrály však bolo viditeľné lešenie a spomínaná veža prechádzala rozsiahlou renováciou s nákladmi vyčíslenými na šesť miliónov eur. Francúzske médiá citovali vyjadrenie parížskeho hasičského zboru, podľa ktorého požiar "potenciálne súvisí" s renovačnými prácami.

Vue du 24e étage de la tour de Jussieu pic.twitter.com/0EF83rRbCF — Anne Jouan (@JouanAnne1) 15. apríla 2019

20:10 Televízna stanica France 2 uviedla, že polícia požiar vyšetruje ako nehodu. Starostka Paríža Anne Hidalgová ho na twitteri označila za "strašnú udalosť".

Zdroj: TASR/AP Photo

Zdroj: TASR/AP Photo

20:05 Katedrála je považovaná za jeden z najkrajších príkladov francúzskej gotickej architektúry, leží na ostrove Île de la Cité na rieke Seine. Patrí k najnavštevovanejším pamiatkam francúzskej metropoly, každoročne pritiahne 13 miliónov návštevníkov. Chrám je teraz opravovaný a na niektorých častiach je lešenie.

20:00 K miestu udalosti sa presúvali vysokou rýchlosťou hasičské autá. Parížska polícia prostredníctvom Twitteru vyzývala ľudí, aby sa vyhýbali okoliu katedrály a "uvoľnili cestu záchranným vozidlám". Podľa agentúry AP zatiaľ v súvislosti s požiarom nie sú hlásené žiadne úmrtia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lori Hinant

19:50 Francúzsky prezident Emmanuel Macron zrušil dnes kvôli rozsiahlemu požiaru katedrály Notre-Dame v Paríži svoj plánovaný televízny prejav, v ktorom mal o 20:00 predstaviť zmeny, ktorými chce jeho vláda reagovať na protesty hnutia takzvaných žltých viest.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lori Hinant

19:40 Okolie pamiatky je teraz evakuované, hasiči začali rozsiahlu operáciu. Podľa serveru bfmtv.com, ktorý cituje zdroj z hasičských zložiek, zachvátili plamene okolo 18:50 vrchnú časť chrámu a požiar môže súvisieť s renovačnými prácami na budove.

Zdroj: AP Photo/Francois Mori

19:25 V parížskej Katedrále Notre-Dame vypukol v pondelok podvečer požiar, ktorý môže súvisieť s prebiehajúcimi renovačnými prácami. S odvolaním sa na miestny hasičský zbor o tom informovala tlačová agentúra AFP.

Zdroj: TASR/AP/Photo/Lori Hinant

V gotickej katedrále Notre-Dame, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie historické pamiatky v Európe, sa nachádzajú umelecké diela nevyčísliteľnej hodnoty. Zástupca parížskej starostky Anne Hidalgovej, Emmanuel Gregoire, vyhlásil, že napriek snahám o záchranu vnútorného vybavenia došlo ku "kolosálnej škode". Samotná Hidalgová predtým opísala požiar ako "hroznú" udalosť.

Príčina vypuknutia požiaru nie je známa, na streche katedrály však bolo viditeľné lešenie a spomínaná veža prechádzala rozsiahlou renováciou. Francúzske médiá citovali vyjadrenie parížskeho hasičského zboru, podľa ktorého požiar "potenciálne súvisí" s renovačnými prácami.

