PRÁVE TERAZ Britská polícia zatkla zakladateľa organizácie Wikileaks Juliana Assangea

Ekvádorské veľvyslanectvo v Londýne. Zdroj: SITA/AP/John Stillwell//PA

Assangea vzali do "väzby na policajnej stanici v centrálnom Londýne, kde zostane, kým čo najskôr nepredstúpi pred Westministerský magistrátny súd", uviedla polícia.

Assange sa uchýlil na ekvádorské veľvyslanectvo v roku 2012 so zámerom predísť vydaniu do Švédska, kde ho tamojšie úrady chceli vypočúvať v rámci vyšetrovania sexuálneho útoku. Tento prípad bol neskôr stiahnutý, avšak zakladateľ WikiLeaks sa obáva, že by mohlo dôjsť k extradícii jeho osoby na stíhanie do USA. Organizácia WikiLeaks rozhnevala Washington zverejnením tisícok tajných amerických diplomatických správ, ktoré obsahovali vysoko kritické hodnotenia svetových lídrov.

Julian Assange Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

Assange sa dostal do povedomia širokej verejnosti v roku 2010, keď WikiLeaks zverejnila utajované video americkej armády, ktoré zachytáva útok amerických vrtuľníkov Apache v irackom Bagdade. Pri tomto útoku z roku 2007 zahynulo približne desať ľudí vrátane dvoch členov novinárskeho štábu agentúry Reuters.

V tom istom roku WikiLeaks zverejnila vyše 90-tisíc tajných dokumentov podrobne opisujúcich vojenské ťaženie pod velením USA v Afganistane. Nasledovalo zverejnenie takmer 400-tisíc interných správ americkej armády o operáciách v Iraku a tri milióny tajných správ z amerických ambasád siahajúcich do roku 1973.