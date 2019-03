Študenti hajlovali okolo hákového kríža: Stretla sa s nimi nevlastná sestra Anny Frankovej

NEWPORT BEACH - Nevlastná sestra Anny Frankovej sa vo štvrtok súkromne stretla so študentmi strednej školy v americkom štáte Kalifornia, ktorí sa na večierku fotografovali okolo hákového kríža vytvoreného z pohárikov s alkoholom a pritom predvádzali nacistické pozdravy.

Eva Schlossová (89), ktorá prežila holokaust, prehovorila k študentom Strednej školy Newport Harbor v meste Newport Beach, informovali agentúry AP a AFP. Schlossová po schôdzke novinárom povedala, že tínedžeri sa ospravedlnili za incident. "Ľudia nikdy nesmú zabudnúť na to, čo sa stalo a ako k tomu došlo," uviedla. Dodala, že so študentmi sa podelila o svoje skúsenosti z tábora smrti Auschwitz.

"Je nevyhnutné, aby sa dnešní mladí ľudia stretli tvárou v tvár s následkami nekontrolovanej nenávisti," uviedol rabín Reuven Mintz, ktorý pomohol schôdzku zorganizovať. Fotografie sa objavili minulý víkend a šokovali celú tamojšiu spoločnosť. Predstavitelia školy a ďalší lídri danej správnej oblasti odsúdili antisemitské správanie študentov a stovky ľudí prišli pred školu na zhromaždenie, kde vyjadrili hnev.

Anna Franková bola nemecké dievča židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v Amsterdame, ale tesne pred koncom vojny zomrelo vo veku 15 rokov v nacistickom koncentračnom tábore Bergen-Belsen. Život počas ukrývania v Amsterdame zachytila Anna vo svojom denníku, ktorý sa zachoval a bol po vojne zverejnený. Vyšiel v miliónových nákladoch a preložili ho do niekoľkých desiatok jazykov.

Denník 13-ročného dieťaťa vysoko hodnotia aj literárni kritici, zostáva však predovšetkým unikátnym svedectvom. Ako jediný z rodiny Frankovcov prežil holokaust otec Otto Frank. Práve on sa postaral o vydanie dcérinho denníka. Tak ako Frankovci, aj Schlossová s rodinou sa cez vojnu ukrývala v Amsterdame, ale niekto ich zradil. Poslali ich do tábora smrti Auschwitz. Evu nakoniec v roku 1945 oslobodila ruská armáda.

Otto Frank sa v roku 1953 oženil druhýkrát, s Evinou matkou Elfriede Geiringerovou. Eva Schlossová rozprávala svoj príbeh školákom a zhmotnila ho aj v knihách vrátane jednej s názvom "Eva's Story: A Survivor's Tale by the Stepsister of Anne Frank" (Evin prípad: Príbeh nevlastnej sestry Anny Frankovej, ktorá prežila holokaust).