Poprad si pamätá na prvý transport do Auschwitzu: Memento, na ktoré sa nesmie zabudnúť

POPRAD – Mesto Poprad si po roku opäť pripomenie výročie odchodu prvého transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz. Na železničnej stanici v Poprade vtedy nastúpilo do vlaku smrti tisíc mladých židovských žien a dievčat, ktoré sa už nikdy nevrátili. Smutnú udalosť si mesto každoročne pripomína pietnou spomienkou, ktorá sa uskutoční 25. marca.

Prvý vlak vyrazil z popradskej železničnej stanice večer 25. marca 1942 o dvadsiatej hodine dvadsiatej minúte a v dobytčích vagónoch sa tiesnili mladé ženy a dievčatá nevediac, že sa vezú na takmer istú smrť. Zhromažďovanie dievčat, ktoré mali údajne odchádzať na práce do Poľska, sa začalo 20. – 21. marca 1942. V prvých štyroch transportoch ich odišlo 3 670, v ďalších odchádzali mladí chlapci od šestnásť rokov a od júla už vlakmi začali deportovať celé rodiny vrátane malých detí a starcov.

Už v nedeľu 24. marca slávnostne otvoria výstavu fotografií z priestorov židovských múzeí v Berlíne, Varšave a Seredi s názvom Svetlom do tmy v priestoroch Tatranskej galérie so začiatkom o 16. hodine, v Dome kultúry o 18. hodine nasleduje spomienkový koncert Nástupište Poprad – Auschwitz. V pondelok 25. marca o 9:30 sa podujatie opäť presunie do galérie, kde sa uskutoční premietanie filmu Sobibor spojené s otvorením dokumentárnej výstavy Sobibor.

Zdroj: Vlado Anjel

Pietny akt – kladenie vencov pri Pamätnej tabuli na Gymnáziu Kukučínova, ktoré bolo záchytným miestom židovských dievčat, bude o 12. hodine. Hlavný pietny akt sa bude konať o 15. hodine pri Pamätnej tabuli obetí holokaustu na železničnej stanici. Záštitu nad pietnym podujatím prevzal predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý prisľúbil účasť, príde aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

„Urobíme všetko preto, aby sme si aj tento rok dôstojne pripomenuli prvý transport. Železničná stanica, ktorá bola pred 77 rokmi miestom, odkiaľ vyrazili tisícky žien na cestu smrti, je dnes pre nás domovom, kde nachádzame zázemie a ľudí s veľkým srdcom. Chcem sa poďakovať Tatranskej galérii za dlhoročnú spoluprácu pri výstavách, Gymnáziu Kukučínova, mestu Poprad za ústretovosť pri organizácii pietnej spomienky a všetkým partnerom,“ povedal riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan.

Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 nasledovali ako konečný akt predchádzajúcich protižidovských opatrení, ktoré vyvrcholili prijatím tzv. Židovského kódexu (Zákona o právnom postavení Židov č. 198/1941) zo dňa 9. septembra 1941. Zákonný podklad deportáciám dal až dodatočne prijatý ústavný zákon č. 68/1942 Sl.z. o vysťahovaní Židov prijatý v tom istom roku.