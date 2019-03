Trump vyjadril svoje najhoršie obavy: KĽDR podozrievajú z porušenia dohody o zbrojení

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump bude "veľmi, veľmi sklamaný z predsedu Kima", ak sa ukážu ako správne informácie naznačujúce, že Severná Kórea začala znovu budovať zariadenie na testovanie rakiet. Tento týždeň sa objavili správy, že Severná Kórea (KĽDR) obnovila aktivity v zariadení Sohe, ktoré malo dvojitý účel - testovali sa tam rakety, ktoré by dokázali niesť jadrové zbrane, a odpaľovali sa družice.

V areáli pritom neboli badateľné žiadne aktivity od vlaňajšieho augusta. Podľa odborníkov tam predtým - po historickom júlovom summite amerického prezidenta Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una - zlikvidovali a demontovali niektoré zariadenia. Satelitné zábery z posledných týždňov však naznačujú, že v areáli Sohe, nachádzajúcom sa na západnom pobreží KĽDR, došlo k obnoveniu aktivity.

Americká televízia NBC News informovala, že práce v Sohe sa začali približne v čase, keď mal Trump stretnutie so severokórejským vodcom Kimom vo vietnamskej metropole Hanoj. Tento samit sa však skončil predčasne a nepriniesol riešenie žiadneho z problémov, pripomenula tlačová agentúra DPA.

Škaredý problém

"Bol by som veľmi, veľmi sklamaný z predsedu Kima a nemyslím si, že naozaj budem, ale uvidíme, čo sa stane. Budeme to sledovať. Nakoniec sa to vyrieši," povedal Trump v Bielom dome, keď od novinárov dostal otázku o uvedených správach. "Máme tam veľmi škaredý problém. Musíme ten problém vyriešiť," vyhlásil prezident.

Zdroj: SITA/AP Photo/ Evan Vucci, File

Trump odišiel z hanojského samitu so slovami, že Severokórejčania naliehali na zrušenie širších sankcií, čo bol ochotný ponúknuť výmenou za obmedzenie ich jadrových programov, ktoré nevyhovovali požiadavkám Washingtonu.

Severokórejčania následne tvrdili, že žiadali iba čiastočné zrušenie sankcií, a naznačili, že nebudú ochotní rokovať o horších podmienkach, než o tých, ktoré navrhli už pôvodne.

Spojené štáty oficiálne stále žiadajú úplné, overiteľné a nezvratné odstránenie severokórejských jadrových zbraní (denuklearizáciu), hoci je čoraz jasnejšie, že Pchjongjang sa pravdepodobne týchto zbraní nevzdá výmenou za sľuby v ekonomickej oblasti.