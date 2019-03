Demokrati s jasným odkazom pre Trumpa: Na miliardy na stavbu múru môže rovno zabudnúť

Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová a vodca demokratov v Senáte Chuck Schumer vo svojom vyhlásení uviedli, že Trump "ublížil miliónom Američanom a spôsobil rozsiahly chaos", keď v snahe získať peniaze na výstavbu múru na hraniciach s Mexikom zapríčinil tzv. shutdown - čiastočné pozastavenie financovania federálnych inštitúcií.

"Kongres odmietol jeho múr financovať a (prezident) bol nútený priznať porážku a obnoviť činnosť federálnej vlády. To isté sa bude opakovať, ak to skúsi znova. Veríme, že sa z toho poučil," uviedli Pelosiová a Schumer. Niektoré americké médiá vrátane denníkov New York Times a Wall Street Journal s odvolaním sa na nemenované zdroje informovali, že Trump plánuje v pondelok predložiť Kongresu návrh rozpočtu na rok 2020, v ktorom žiada aj zmienené výdavky na financovanie múru.

Trump vyhlásil stav núdze na americko-mexickej hranici 15. februára po tom, ako zákonodarcovia odmietli jeho predchádzajúcu snahu zaistiť dostatok financií na výstavbu múru. Situáciu na južných hraniciach Spojených štátov označil prezident za "humanitárnu" a bezpečnostnú krízu. Kritici tvrdia, že situácia nie je zďaleka taká dramatická a že zo strany prezidenta šlo o pokus obísť americký Kongres a získať peniaze na výstavbu pohraničnej bariéry.