Poliaci si z pláže odbehli na kopec v Chorvátsku: Keď ich uvideli záchranári, skoro im oči vypadli

MAKARSKÁ - Dovolenka v Chorvátsku je pre mnohých vytúženým oddychom. Návštevníci sa tešia k moru, no krajina ponúka aj možnosť turistiky v horách. Na podobný výlet sa vybrali aj dvaja Poliaci. Situáciu ale vôbec nezvládli a museli ich ratovať záchranári. Neberte si príklad, podobne vystrojení nemáte na skalách čo robiť.

Dvaja turisti z Poľska sa koncom júna vybrali na túru do pohoria Biokovo, čo je horský masív pri meste Makarská v Chorvátsku. Presne na obed ale dostali záchranári telefonát so zúfalou prosbou o pomoc. Poliaci dostali na strmom svahu strach. Kvôli nebezpečnému terénu ostali na skalách nehybne ležať a zalarmovali záchranárov. Turisti z letoviska Podgora - Caklje uviazli na horskej ceste vo výške 420 metrov nad morom. Do niekoľkých minút za nimi prišlo jedenásť horských záchranárov s dvomi terénnymi vozidlami.

Keď záchranári dorazili na miesto, nestačili sa diviť. Poliaci boli na túru v horskom teréne vystrojení tým najnevhodnejším spôsobom. Na nohách mali obuté plážové šľapky. Našťastie, všetko dobre dopadlo a Poliakov sa podarilo dostať rýchlo do bezpečia.

Zdroj: FB/HGSS Stanica Makarska

Chorvátski záchranári o prípade informovali na sociálnej sieti vo svojej facebookovej skupine HGSS Stanica Makarska. Upozorňujú ostatných turistov, aby v žiadnom prípade nepodceňovali obuv a výstroj, keď sa vyberú do hôr. Šľapky na nohy patria výlučne na prechádzky po meste a pláži.