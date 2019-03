Skripaľov dom konečne vyhlásia za dekontaminovaný: Neuveríte, ako dlho trvalo čistenie

Skripaľov dom by mal byť poslednou z 12 zón v meste Salisbury a v jeho okolí, ktoré by mali vyhlásiť za bezpečné v súvislosti s minuloročným útokom nervovoparalytickou látkou na Skripaľa a jeho dcéru Juliju. Dom by mali následne previesť do vlastníctva samosprávy grófstva Wiltshire.

V súvislosti s daným útokom už predstavitelia britskej armády avizovali vytvorenie nového pluku špecializujúceho sa na radiačnú, chemickú, biologickú a nukleárnu ochranu, s cieľom opätovne vybudovať spôsobilosť v danej sfére. Tá bola v minulosti oslabená v dôsledku rozpočtových škrtov.

Tyrone Urch, ktorý je šéfom britského Veliteľstva výcviku a personálnej podpory, pochválil prácu vojakov, ktorí sa podieľali na dekontaminácii. Vyhlásil, že "novičok je pravdepodobne jednou z najkomplikovanejších a najnebezpečnejších nervovoparalytických látok na svete... A preto je odvaha, s ktorou sa naši mladí muži a ženy vracali za hranicu (kontaminácie), fenomenálna".

Útok na bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju sa odohral vlani v marci v britskom meste Salisbury pomocou nervovoparalytickej látky novičok, vyvinutej v bývalom Sovietskom zväze. Incident, z ktorého Británia obvinila Rusko, ešte viac zhoršil už tak napäté vzťahy oboch krajín. ​