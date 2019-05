Kauza Skripaľ naberá nový rozmer... Na povrch vyplávala nahrávka: Som v poriadku a Julinka tiež

Skripaľ sa vlani v marci v Británii spolu so svojou dcérou Julijou stali terčom útoku chemickou látkou, o ktorej britskí experti predpokladajú, že mohla byť nervovoparalytickým jedom. Britské úrady tvrdia, že Skripaľ sa z útoku zotavil a zdržiava sa na utajenom mieste pod ochranou britského štátu.

MK vo štvrtok na svojom webe zverejnil nahrávku, ktorá údajne zachytáva hlas bývalého dvojitého agenta. Ak je táto nahrávka autentická, ide vôbec o prvý zvukový záznam hlasu bývalého agenta od vlaňajšieho pokusu o jeho otrávenie, ktorý sa odohral v anglickom meste Salisbury a vyvolal závažnú diplomatickú krízu medzi Ruskom a Britániou.

Nahrávka pochádza z hlasovej schránky telefónu Skripaľovej netere Viktorije. Kým Julija Skripaľová sa vlani v máji prostredníctvom videovyhlásenia obrátila na verejnosť s prosbou, aby bolo rešpektované súkromie jej rodiny, jej otec médiá doteraz nekontaktoval. Na rozdiel od nich Skripaľova neter Viktorija poskytuje ruským médiám rozhovory pomerne často.

Ruský denník tvrdí, že údajný telefonát sa odohral 9. mája, keď sa v Rusku oslavuje výročie víťazstva v druhej svetovej vojne. Podľa MK Skripaľ v tento deň nechal neteri odkaz v hlasovej schránke jej telefónu. Mužský hlas v odkaze hovorí, že je "v poriadku. A Julinka tiež. Chcel som vedieť, ako sa máš ty". Na záver údajný Skripaľ žiada, aby Viktorija pozdravila aj jeho matku.

MK napísal, že Skripaľ svojich príbuzných, ktorí žijú v meste Jaroslavľ severovýchodne od Moskvy, už raz kontaktoval. Prvý telefonát sa uskutočnil krátko po tom, ako Viktoriju i jej muža Arsenija na ulici zbili - údajne za to, že sú "príbuznými prebehlíka". K útoku došlo 1. apríla. So Skripaľom vtedy hovorila Viktorija, ktorá podľa vlastných slov nepochybovala o tom, že hovorí so svojím strýkom. Ten jej okrem iného vyčítal, že sa pričasto objavuje v médiách.

MK na záver svojho článku konštatuje, že nie je jasné, kde sa Skripaľovci momentálne nachádzajú. Podľa zdrojov MK môžu byť v niektorom z uzavretých vojenských zariadení v Británii, kde sú zrejme pod neustálym dohľadom miestnych tajných služieb. MK pripustil, že možno žijú na ostrovoch v Tichom alebo v Atlantickom oceáne, či na Novom Zélande alebo v Austrálii, kde sú "špeciálne objekty" používané britskými bezpečnostnými zložkami.

Británia aj naďalej tvrdí, že pokus o otravu Skripaľa a jeho dcéry spáchali ruské tajné služby, pričom pri tom zrejme použili látku známu ako novičok. Moskva tieto obvinenia odmieta a žiada od Británie, aby predložila dôkazy pre svoje podozrenia.