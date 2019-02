VIDEO Hrôzostrašná nehoda vlaku, ktorý narazil do stanice: Ľudia utekali pred plameňmi!

Rušňovodič vlakovej súpravy, ktorá vrazila do stanice, ju po konflikte s iným rušňovodičom, ktorý mu zablokoval cestu, opustil bez toho, aby prijal bezpečnostné opatrenia. "Rušňovodič ju opustil bez toho, aby ju zabrzdil," uviedol Sadík. Vlak v stredu narazil do bariéry, čo spôsobilo explóziu jeho palivovej nádrže a následný požiar. Ten zachvátil aj časť stanice. Zomrelo najmenej 25 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.

