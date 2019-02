Nezhody v teheránskych kruhoch: Minister zahraničia podal demisiu, Rúhání ju odmieta prijať

"Zaríf nezostane sám a my (vláda) všetci stojíme pri ňom," uviedol prezidentský úrad. Šéf iránskej diplomacie oznámil svoju demisiu v pondelok nečakane takisto na Instagrame. "Ospravedlňujem sa za všetky chyby... počas predošlých rokov, keď som bol ministrom zahraničných vecí... Chcel by som vyjadriť vďaku iránskemu ľudu, ako aj predstaviteľom štátu," napísal Zaríf.

Znalcov pomerov v Teheráne prekvapilo, že také dôležité rozhodnutie avizoval krátko pred polnocou miestneho času na sociálnej sieti. Tiež však predpokladali, že prezident rezignáciu svojho kľúčového ministra neprijme. Zaríf zohral dôležitú úlohu v roku 2015, keď Irán uzavrel jadrovú dohodu so šiestimi svetovými mocnosťami.

Po tom, čo Spojené štáty vlani v máji odstúpili od jadrovej dohody s Iránom a znovu zaviedli sankcie, sa však stal terčom kritiky odporcov Západu. Na čele iránskeho rezortu diplomacie stojí Zaríf od augusta 2013. V rokoch 2002 — 2007 bol veľvyslancom Iránu pri Organizácii Spojených národov.

O príčinách Zarífovej rezignácie sa v Iráne živo diskutuje, píše DPA. Objavil sa aj názor, že ho mohlo nahnevať to, že nebol pozvaný na pondelňajšie stretnutie so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom. Všetci diskutujúci sa však zhodujú na tom, že odchod Zarífa by znamenal skorý koniec jadrovej dohody.