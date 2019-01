Britániu čaká dôležité hlasovanie: Corbyn si ide po Mayovej hlavu, možné scenáre brexitu

LONDÝN - Veľkú Britániu dnes čaká hlasovanie o vyslovení nedôvery súčasnej vláde. O hlasovanie požiadal predseda opozičných labouristov Jeremy Corbyn krátko po tom, ako dolná komora britského parlamentu v utorok večer výraznou väčšinou hlasov odmietla dohodu medzi britskou vládou a EÚ o vystúpení krajiny z únie. Ako povedal, dolná komora by mala "zaujať stanovisko k absolútnej nekompetentnosti tejto vlády". Dnešné hlasovanie by sa malo konať o 19:00 miestneho času (20:00 SEČ).

Ak vláda nezíska dôveru, začne sa 14-dňové odpočítavanie. Ak počas tejto doby súčasná alebo akákoľvek iná alternatívna vláda nezíska dôveru, budú nasledovať predčasné voľby, ktoré sa však môžu konať až o 25 pracovných dní. Ak vláda prežije, môže požiadať o ďalšie hlasovanie o dohode. Existujú však aj ďalšie možnosti.

Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor, House of Commons

Scenáre brexitu po odmietnutí dohody

Jednou z nich je, že sa brexit uskutoční podľa plánov, teda 29. marca, a to bez dohody.

Ďalšou možnosťou je, že vláda požiada o rokovanie o novej dohode. Znamenalo by to úplne prerokovanie, ktoré by si vyžiadalo dlhší čas a možno aj rozšírenie článku 50 na odloženie brexitu. Na to však budú potrebné dva zásadné kroky.

Prvým z nich je, že Británia by musela požiadať EÚ o odloženie, s ktorým by museli súhlasiť všetky členské štáty na zasadnutí Európskej rady. Druhým krokom by bolo vládne predloženie zákonného predpisu na zmenu definície "dňa odchodu" v zmluve o odchode. Ak EÚ odmietne prerokovanie, vláda by si mala nájsť inú cestu.

Zdroj: SITA/AP/Frank Augstein

Treťou možnosťou je, že vláda požiada o nové referendum, ktoré by sa však nemohlo konať hneď, pretože volebná komisia sa musí poradiť o otázke, ktorú by položili v referende. To by sa však určite neuskutočnilo do konca marca.

Štvrtou možnosťou je vyhlásenie predčasných volieb, aby premiérka Theresa Mayová získala politický mandát pre jej dohodu. S tým by museli súhlasiť najmenej dve tretiny členov parlamentu. Voľby by sa potom mohli konať najskôr o 25 pracovných dní. Presný dátum by určila premiérka.

Zdroj: TASR/House of Commons/PA via AP

Medzi ďalšie možnosti patrí jednostranné odstúpenie Británie od brexitu, a to bez potreby súhlasu všetkých členských štátov únie. Európsky súdny dvor rozhodol, že takýto postup by bol legálny. Jednou z možností je aj rezignácia premiérky na funkciu.