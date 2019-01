PRÁVE TERAZ Pri Teheráne sa zrútilo lietadlo len kúsok od domov: VIDEO Hlásia mŕtvych

Iránska televízia oznámila, že sa našli telá siedmich mŕtvych. Stroj bol podľa nej kirgizský, ale hovorkyňa letiska Manas v Biškeku povedala, že lietadlo patrilo iránskej spoločnosti Pája, ktorá zabezpečuje dopravu tovaru. Server The National zo Spojených arabských emirátov informoval, že všetci ľudia, ktorí boli na palube, zomreli.

Podľa tohto zdroja boeing havaroval pri Karadži, ktorý je strediskom provincie Alborz a leží asi 20 kilometrov od Teheránu. Iránska televízia zverejnila zábery dymu stúpajúceho z vraku. Na mieste sú záchranári.

Plane crash in west of Tehran#Plane_crash #crash #west_of_Tehran #tehran #iran

A Boeing 707 has crashed into Safadasht, in the west of Tehran amid severe weather conditions. pic.twitter.com/WUW6UycIGl — Iran Press News Agency (@iranpress_com) 14. januára 2019

Podľa iránskych zdrojov malo lietadlo pristáť na letisku v Karadži, ale pilot, zrejme omylom, zamieril na letiskovú plochu južne od Karadža, ktorá nie je vhodná pre veľké lietadlá. Pilot stratil nad strojom kontrolu, zišiel z dráhy a lietadlo narazilo do steny deliacej letisko od blízkych domov. Podľa zatiaľ nepotvrdených správ je niekoľko stavieb poškodených.

#Breaking

A Boeing 707 cargo plane with 10 people on board from Bishkek, Kyrgyzstan flown to the Payam airport that the pilot lost the plane control and crashes near Karaj. Local media says it belongs to one of #Iran -nian institutes. pic.twitter.com/kFXL2fm5dq — Meysam Yaghoubi (@MeysamYaghoobei) 14. januára 2019

Iránska agentúra Tasním tvrdí, že lietadlo prepravovalo náklad mäsa z Biškeku.