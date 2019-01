Na turistický raj udrela tropická búrka: VIDEO Dovolenkári sa boja o životy, výstraha pre Slovákov!

BANGKOK/BRATISLAVA - Vzhľadom na blížiacu sa tropickú búrku Pabuk by mali cestujúci do Thajska sledovať aktuálne dianie a riadiť sa odporúčaniami miestnych orgánov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR o tom na základe informácií slovenského veľvyslanectva v Bangkoku informuje na svojej stránke. Slovenským turistom tiež odporúča dobrovoľnú registráciu na stránkach rezortu.

Búrka Pabuk by podľa predpovedí mala juhovýchodné pobrežie Thajska zasiahnuť v piatok večer miestneho času. Z tamojších dovolenkových rajov už od začiatku tohto týždňa odišli do bezpečia tisíce ľudí. Vláda podľa agentúry Reuters uzavrela dve veľké letiská, obmedzila námornú dopravu a pripravila pre ľudí žijúcich hlbšie vo vnútrozemí náhradné prístrešky.

Zdroj: SITA/AP/Thanis Sudto

"Silný vietor bude v Thajskom zálive zdvíhať vlny do výšky troch až piatich metrov a v Andamanskom mori dva až tri metre. Všetky lode by mali zostať na brehu," oznámil v piatok ráno miestneho času prostredníctvom vyhlásenia thajský meteorologický ústav. Takáto situácia bude pokračovať do soboty.

Búrka Pabuk (laoské slovo pre veľkú sladkovodnú rybu) by mala podľa predpovedí spôsobiť prudké lejaky a záplavy aj v ďalších častiach južného Thajska. Zasiahne aj turistické letoviská v Andamanskom mori ako Krabí a najjužnejšie provincie susediace s Malajziou - Pattání, Narátchivát a Jalá.

Meteorológovia predpokladajú, že Pabuk bude najničivejšou tropickou búrkou, aká zasiahla Thajsko od roku 1989. V tomto roku si tajfún Gay vyžiadal 800 mŕtvych, dodala stanica BBC.

Výzva na opustenie domovov

Tropická búrka Pabuk v piatok zasiahla východné pobrežie južného Thajska, kam priniesla dážď a silný vietor. Búrka, ktorú sprevádza vietor s rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu, v piatok popoludní tamojšieho času udrela na pobreží provincie Nakhon Si Thammarat a pokračuje smerom na západ rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu. Informoval o tom generálny riaditeľ thajského Meteorologického úradu Phuwieng Prakhammintara s tým, že počas noci v oblasti očakávajú aj prívalové dažde a záplavy.

Počas piatka pritom zaplavenými ulicami provincie Nakhon Si Thammarat jazdili dodávky, z ktorých vyzývali obyvateľov, aby opustili svoje domovy. "Ak ste ešte vnútri, prosíme, ozvite sa a pomôžeme vám. Nemôžete tu zostať, je to príliš nebezpečné," ozývalo sa z reproduktorov.

I keď dážď a silný vietor by mali zasiahnuť viac ako tucet ďalších provincií, najhoršiu situáciu úrady očakávajú v Nakon Si Thammarat a Surat Thani, kde sa nachádzajú aj obľúbené dovolenkové ostrovy Koh Samuj, Tau a Pchangan.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sumeth Panpetch

Meteorologický úrad tiež upozornil, že v oblasti Thajského zálivu, na východnom pobreží, hrozia troj- až päťmetrové vlny, zatiaľ čo Andamanské more môže západné pobrežie bičovať vlnami do výšky dvoch až troch metrov.

Zdroj: TASR/AP Photo/ Sumeth Panpetch

V súvislosti s búrkou úrady dočasne pozastavili trajektovú dopravu v Thajskom zálive a tiež zrušili lety do Nakhon Si Thammarat a Koh Samui. Pláže na Koh Samui lemujú červené vlajky, ktoré majú ľudí varovať, aby nešli do mora a zároveň tam hliadkuje polícia.

Zdroj: TASR/AP Photo/Sithipong Charoenjai

Prevádzku už prerušilo letisko v Nakhon Si Thammarat, správne stredisko rovnomennej provincie, a v najbližších hodinách sa k tomu chystá letisko v metropole provincie Surat Thani. Do ohrozených oblastí kvôli búrke nelieta nízkonákladová spoločnosť Nok Airlines, na ostrov Samui prerušili lety aerolinky Bangkok Airways. Prerušená tam bola aj trajektová doprava.

