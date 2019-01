Maďarským odborárom došla trpezlivosť: V sobotu vyhlásia generálny štrajk

Výbor zriadený pred vianočnými sviatkami zasadal v stredu v sídle Zväzu maďarských odborárov (MASZSZ). Popri všeobecných požiadavkách sformulovali aj mzdové požiadavky. Podľa denníka účasť odborových zväzov veľkých štátnych podnikov na štrajku závisí od vývoja mzdového vyjednávania. Viaceré doposiaľ neaktívne odborové zväzy avizovali, že stredajším sformulovaním požiadaviek sa im otvorila cesta k tomu, aby preverili ochotu štrajkovej účasti svojich členov.

Odborári požadujú:



- úpravu zákonníka práce a odvolanie jej novely týkajúcej sa rozšírenia nadčasov;

- úpravu miezd, minimálnej mzdy, znovuzavedenie mimomzdových prostriedkov a úpravu miezd vo verejnej sfére;

- zmenu regulácie práva na štrajk, ktorej by predchádzal vecný dialóg so zamestnancami;

- vypracovanie pružného systému odchodu pracovníkov do dôchodku a ďalšie úpravy dôchodkového systému.

Opozičné strany na spoločnej tlačovej konferencii vo štvrtok oznámili, že sa spolu s odborármi zúčastnia v sobotu na budapeštianskej protivládnej demonštrácii, ktorá sa začne o 14.00 h na Námestí hrdinov.