V Maďarsku to vrie: Schytali to opoziční poslanci, verejnoprávna televízia ich vykázala

BUDAPEŠŤ - Maďarská verejnoprávna televízia podala žalobu na opozičných poslancov parlamentu, ktorí odvolávajúc sa na svoje poslanecké práva vstúpili do jej budovy, pretože chceli prečítať v živom vysielaní požiadavky demonštrantov. Informovala o tom internetová stránka komerčnej televíznej stanice ATV.

Vo vyhlásení Fondu na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku (MTVA), ktorý zastrešuje činnosť verejnoprávnych médií, sa okrem iného uvádza, že bývalý poslanec opozičnej strany Politika môže byť iná (LMP), teraz nezávislý Ákos Hadházy tvrdil, že poslanci chcú získať informácie, potom ale žiadal, aby mohli zverejniť požiadavky účastníkov demonštrácie pred budovou.

Šéf bezpečnosti MTVA poslancom povedal, že síce majú právo na vstup do budovy, ale nie na narušenie tamojšieho pracovného procesu. Podľa MTVA sa poslanci vyhrážali rozhnevaným davom, ktorý môže do budovy vniknúť. Noc strávili v prípravnej miestnosti televízie, ráno obťažovali zamestnancov prichádzajúcich pracovať a aj napriek zákazu sa snažili dostať do vysielacieho štúdia, píše MTVA. Hadházyho a ďalšiu nezávislú poslankyňu, Bernadett Szélovú, ochranka vyviedla z budovy pri pokuse preliezť zábradlie.

Do budovy televízie obkolesenej policajným kordónom vošli v nedeľu okolo 23.00 h SEČ opoziční parlamentní poslanci, ktorí tlmočili postoj protestujúcich. S poslancami hovoril iba šéf ochranky televízie, ktorý im oznámil, že s redaktormi sa nemôžu stretnúť, že v prípade narušenia vysielania verejnoprávnej televízie im hrozí trest viacročného väzenia a že v prípade, ak majú nejaké otázky, nech ich predložia písomne.V napätej situácii pred sídlom televízie policajti v jednom prípade použili slzotvorný plyn proti davu, ktorý sa tlačil na policajný kordón v snahe vniknúť do budovy. Niekoľko ľudí v tlačenici spadlo.

Demonštranti žiadajú zrušenie novely zákonníka práce a nadčasov pre policajtov, nezávislosť justície a zrušenie nového správneho súdu, pristúpenie Maďarska k Európskej prokuratúre (EPPO) a nezávislosť verejnoprávnych médií. Séria protestov sa v Budapešti začala v stredu po schválení novely zákonníka práce, ktorá podľa jej odporcov znevýhodňuje zamestnancov rozšírením nadčasov na ročných 400 hodín z terajších 250. Na štvrtú protivládnu demonštráciu, ktorá sa konala v nedeľu, prišlo vyše 10.000 Maďarov.